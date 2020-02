Schortens Der Haushalt 202o und das Investitionsprogramm bis 2023 sind das große Thema der Ratssitzung in Schortens am Donnerstag, 27. Februar. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 20 Uhr im Bürgerhaus.

Im Etat, der die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltung darstellt, geht der jetzt vorliegende dritte Entwurf von einem Überschuss von knapp 511 000 Euro aus. An Erträgen wurden rund 34,159 Millionen Euro angesetzt, die Aufwendungen liegen bei 33,648 Millionen. Das Ergebnis verbessert haben eine Zuweisung des Landkreises aus der Ausschüttung der EWE (200 000 Euro) sowie ein Plus bei den Einnahmen durch die Vergnügungssteuer (145 000 Euro).

Beim Geld für die Investitionsvorhaben der nächsten Jahre sieht es dagegen nicht so gut aus. Um alle bislang geplanten Investitionen ohne weitere Kreditaufnahme umsetzen zu können, hat die Verwaltung einige Kürzungen vorgeschlagen. So zum Beispiel bei der Sanierung der Turnhalle Sillenstede, bei der in diesem Jahr zunächst das Dach saniert wird, sowie bei der Straßenbeleuchtung und einigen Straßenbaumaßnahmen. Auch die Bürgerhaus-Modernisierung dreht voraussichtlich eine Warteschleife.