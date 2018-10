Schortens Zwei große Themen stehen in der Ratssitzung in Schortens am Donnerstag, 18. Oktober, an: Zum einen geht es um die Zusammensetzung des Verwaltungsausschusses, zum anderen um die Eintrittsgelder für das Schortenser Hallenbad, das Anfang 2019 wiedereröffnen soll. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr im Bürgerhaus.

Aqua Fit: Vorschläge zur Tarifstruktur Kurzzeitiges Baden inklusive Sauna soll 5 Euro kosten (für Kinder und Jugendliche 3,50 Euro) und ohne Zeitbegrenzung 7,50 Euro. Zehnerkarten gibt es für 40 Euro (Kurzzeittarif) und 60 Euro (ohne Zeitbegrenzung). Für Kinder und Jugendliche sind Zehnerkarten (ohne Zeitbegrenzung) für 28 Euro als Vorschlag genannt worden. Ein Vorschlag für einen Familientarif ist in der aktuellen Vorlage (noch) nicht enthalten. Die Festsetzung der Preise für Schulen soll im Dezember erfolgen, weil noch nicht alle Meldungen vorliegen.

Da sich die SPD/FDP-Gruppe mit Janto Justs Wählergemeinschaft zusammengeschlossen hat, kann das neue Dreier-Bündnis nun einen vierten Sitz im Verwaltungsausschuss beanspruchen und somit dort für neue Mehrheitsverhältnisse sorgen (die NWZ berichtete). CDU oder UWG müssen auf einen Beigeordneten verzichten. Wer seinen Platz räumen muss, wird im Rat per Los entschieden.

Neues Dreier-Bündnis

Der Verwaltungsausschuss (VA) wird aus der Mitte des Rates gebildet und ist ein eigenständiges Organ mit ei­genen Aufgaben und Kompetenzen gegenüber Rat und Bürgermeister. Das Gremium setzt sich in Schortens aus acht Beigeordneten zusammen. Daneben ist der Bürgermeister kraft Gesetzes Mitglied und führt den Vorsitz.

Durch die neue Gruppe aus SPD/FDP und Justs Wählergemeinschaft Freie Bürger muss sich der Rat neu konstituieren. „Die neue Gruppe hat natürlich einen Anspruch darauf, dass sie ihre Sitze so schnell wie möglich einnehmen kann“, so Bürgermeister Gerhard Böhling. Er habe daher auf Antrag der Gruppe die außerplanmäßige Ratssitzung am 18. Oktober angesetzt.

Neben den Veränderungen im Verwaltungsausschuss hat die Gruppe auch Anspruch auf mehr Ausschussvorsitze; somit werden auch die Ausschüsse des Rates neu gebildet und die Vertreter für andere Organisationen und Institutionen (neu) benannt. Auch der stellvertretende Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin muss gewählt werden. Es wird wohl zum achten Mal auf Anne Bödecker (SPD) hinauslaufen.

Großes Thema werden auch die Eintrittsgelder für das Hallenbad sein. Es gibt dazu von der Verwaltung keine Beschlussempfehlung, sondern nur Berichte aus dem Bäderausschuss und dem Verwaltungsausschuss. Der Rat soll auf dieser Grundlage zu einer Entscheidung kommen.

Die aktuell diskutierte Tarifstruktur sieht unter anderem einen Langzeittarif inklusive Sauna ohne zeitliche Begrenzung vor, außerdem einen Kurzzeittarif von 90 Minuten sowie einen Sondertarif für Frühschwimmer, Abendschwimmer sowie das Damen- und Seniorenschwimmen. Auch dieser Sondertarif soll auf eine maximale Aufenthaltsdauer von 1,5 Stunden begrenzt sein.

Darüber hinaus werden Zehnerkarten für den Kurzzeittarif angeboten. Nutzer haben damit eine Ersparnis von 20 Prozent pro Badbesuch. Ermäßigungen gibt es für Kinder und Jugendliche und Badbesucher mit Schwerbehinderung.

Vorschlag für Wahltermin

Weitere Themen in der Sondersitzung des Rates sind die Veränderung der Geschäftsanteile an der TCN-Marketing-GmbH durch die Übernahme von Anteilen durch die Stadt Schortens. Und es geht um den Beschlussvorschlag zum Wahltermin für die Bürgermeisterwahl: Die soll am 26. Mai 2019 stattfinden. Für eine etwaige Stichwahl wird der 16. Juni vorgeschlagen.