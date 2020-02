Schortens Nachdem bereits am Dienstag im Finanzausschuss beschlossen wurde, dass eine Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung einen „Maßnahmen- und Prioritätenplan“ für die Finanzen der Stadt bis zum 30. Juni erstellen soll, wurde es am Donnerstag konkreter in drei Punkten: Die Haushaltssatzung der Stadt Schortens und der Haushaltsplan 2020 sind beschlossen.

Rat stimmt Grundstücksverkauf fürs Neue Hotel zu Schortens’ Stadtrat hat im nichtöffentlichen Teil dem Verkauf der städtischen Grundstücke Menkestraße/Rheinstraße an die Hotelgesellschaft Schortens i.G. mit sehr großer Mehrheit zustimmt und damit den Weg für die Ansiedlung eines Hotels auf dem Bürgerhausplatz freigemacht. Inhalt des Beschlusses ist auch, dass der Investor wie zugesagt die Kosten für die Umgestaltung des Bürgerhausplatzes trägt. Spätestens zum 1. August 2023 soll auch das städtische Grundstück Weichselstraße an die Hotelgesellschaft verkauft sein. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Erbbaurechtsvertrag mit der ev.-luth. Kirchengemeinde für das Grundstück Weichselstraße aufzulösen. Bürgermeister Gerhard Böhling kündigte an, dass demnächst in den Ratsgremien die Beratung über die Details der Trägerschaft für die neue Kindertagesstätte Jungfernbusch durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Schortens beginnt.

Die Verwaltung wurde beauftragt, den Masterplan zum 31. März vorzulegen, auf dieser Grundlage wird dann der Investitionsplan für 2020 bis 30. Juni überarbeitet und den Ratsgremien zur Beschlussfassung übergeben.

„Stochern im Nebel“

Erneut gab es Diskussionen darüber, wie es bisher hätte besser laufen können: „Wir haben eine angespannte Haushaltslage, trotzdem müssen wir handlungsfähig bleiben“, sagte Wolfgang Ottens (Grüne). Er monierte, dass schon im ersten Haushalts-Entwurf die Verschuldung der Stadt gestiegen sei – „das war auch nicht zufriedenstellend“. Ottens bemängelte zudem wie zuvor Axel Homfeldt (CDU) und Stephan Heiden (UWG), „es gab keine Zahlen und Fakten, sonst hätte der Masterplan schon längst da sein müssen. Stattdessen stocherten wir weiter im Nebel“.

Janto Just von den Freien Bürgern sprach sich gegen die Arbeitsgruppe aus: „Über die Finanzen zu verhandeln, ist Aufgabe eines öffentlichen Ausschusses. Dieses wichtige Thema ist nicht Aufgabe einer nicht-öffentlich tagenden Arbeitsgruppe“, betonte er.

Homfeldt widersprach: „Diskreditieren Sie die Arbeitsgruppe nicht, schließlich gibt es aus der Vergangenheit gute Beispiele, die zeigen, dass es so klappen kann. Es ist mehr Verlässlichkeit gewünscht und bis zum 30. Juni werden wir gemeinsam eine zukunftsfähige Lösung finden.“

Ein weiteres Thema waren die Werbetafeln am Werbepylon im Gewerbegebiet Branterei. Beanstandet wurden die zu hohe Ausgaben, die besser für die Turnhallen-Sanierung oder Straßenbeleuchtung hätte ausgegeben werden sollen, so Thomas Labeschautzki und Kirsten Kaderhandt (beide SPD).

Gebührenerhöhung

Bei der allgemeinen Gebühren- und Entgelterhöhung 2020 in der Stadtverwaltung forderte Andreas Bruns (CDU), dass die Erhöhung so lange ausgesetzt werden soll, bis das kontaktlose Bezahlen in den verschiedenen Einrichtungen eingerichtet sei. Dem stimmte der Rat zu. Einstimmig beschlossen wurden die Bebauungspläne Siebetshaus Nord, Kramermarktwiese und Langeooger Straße.

Künftig ist der Stadtelternrat der Schortenser Grundschulen durch Louise Nyamu-Steinbeck als stimmberechtigtes Mitglied im Schulausschuss vertreten, Stellvertreter ist Simon Langenstein; Stephan Heiden ist künftiger Fraktionsvorsitzender der UWG. Der Sitz der UWG im Betriebsausschuss Stadtentwässerung wird ab sofort von der Fraktion Freie Bürger wahrgenommen.