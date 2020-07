Schortenser Rat tagt im Bürgerhaus

Schortens Um neue Baugebiete und die Möglichkeiten der Nachverdichtung bestehender Baugebiete geht es am Donnerstag, 2. Juli, in der Sitzung des Schortenser Rates. Es stehen Beschlüsse an unter anderem zum Sanierungsgebiet Menkestraße, mit dem der Kreis der förderungswürdigen Gebäude erweitert wird, es geht um Bebauungsmöglichkeiten im Inselviertel, um Straßenbenennungen in neuen Baugebieten wie Diekenkamp (Schortens), Dicktonnenstraße (Sillenstede) und in Accum. Die CDU hat zudem einen Antrag zur Aufwandsentschädigung von Ratsmitgliedern bei Telefon- oder Videokonferenzen eingebracht.

Die Ratssitzung im Bürgerhaus ist öffentlich, Beginn ist um 19 Uhr. Zu Beginn gibt es eine Einwohnerfragerunde.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen