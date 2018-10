Schortens Ein Fall, wie er sich überall im Land abspielt: Der Partner oder die Partnerin wird allmählich dement, der andere ist von der Situation zunehmend überfordert und weiß nicht, welche Hilfe in Anspruch genommen werden kann, welche Kassen und Behörden zuständig und welche Anträge auszufüllen sind. Die Kinder wohnen weit weg und können sich auch nicht kümmern.

Oder: Die Schulden sind einem über den Kopf gewachsen, man hat völlig den Überblick verloren über seine finanzielle Lage, die Mahnungen werden immer mehr, nun droht auch noch die Kündigung der Wohnung. . .

Die Sozialarbeiter der Stadt Die Sozialarbeiter der Stadt Schortens stehen allen Bürgern der Stadt mit Rat und Tat zur Seite. Karin von Hundelshausen und Eric Schemmann haben ihr Büro im Rathaus (Zimmer 200) an der Oldenburger Straße und sind dort montags und mittwochs von 10 bis 12.30 Uhr sowie dienstags von 16 bis 18 Uhr im Jugend- und Familienzentrum „Pferdestall“, Alter Brauerweg 1, zu erreichen. Kontakt ist auch unter Tel. 04461/98 22 60 oder per E-Mail an eric.schemmann@schortens.de oder an karin.von.hundelshausen@schortens.de möglich.

Das sind nur zwei Beispiele aus der vielfältigen Arbeit von Karin von Hundelshausen und Eric Schemmann. Die beiden Sozialarbeiter kümmern sich um solche und ähnliche Fälle und bieten allen Schortensern Hilfe an, die rat- und hilflos vor einem großen Problem stehen. Kostenlos und selbstverständlich mit aller gebotener Diskretion.

Am Freitag haben Bürgermeister Gerhard Böhling und Verwaltungschefin Anja Müller das Duo vorgestellt, nachdem die zunächst befristete Stelle nun in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt wurde. „Es ist wichtig, dass die Schortenser Bürger wissen, dass es hier ein solches Hilfsangebot gibt“, sagt Böhling. Und dass in Schortens keiner mit seinen Problemen alleingelassen wird.

Karin von Hundelshausen und Eric Schemmann greifen dabei nicht nur auf ihre eigenen Kenntnisse zurück, sondern auch auf die Hilfsangebote, Beratungsstellen und Unterstützung in der Stadt und beim Landkreis.

Ob Suchtproblematik, drohender Wohnungsverlust, Überschuldung – vieles hängt dabei zusammen, gemeinsam wird nach Lösungen gesucht. Auch die Vereinsamung älterer Menschen spielt zunehmend eine Rolle in der Arbeit der Sozialarbeiter. „Die Arbeit ist sehr aufwendig, und die Hilfe mitunter sehr konkret“, sagt von Hundelshausen.

In Schortens standen im vergangenen Jahr sieben Zwangsräumungen an, berichtet Ordnungsamtsleiter Thomas Berghof. Durch den Einsatz der Sozialarbeiter konnten in Gesprächen mit den Vermietern die Räumungen doch noch abgewendet werden und die Menschen landeten nicht auf der Straße.

„Der erste Schritt, zu uns zu kommen, und Hilfe anzunehmen, ist für viele oft der schwierigste“, sagt Eric Schemmann.

Mehr als 20 Klienten haben die Sozialarbeiter, die ihr Büro im Rathaus Schortens haben, im Moment, der Bedarf sei allerdings viel größer, sagen die beiden.