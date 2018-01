Schortens Wenn voraussichtlich 2019 – ab Mitte des Jahres – die ersten Baufahrzeuge die Flächen am südlichen Ende des Klosterwegs „auf links krempeln“, dann werden fast zehn Hektar Ackerland und Wiesen zu Bauland. „Dort entsteht dann ein ganz neuer Stadtteil“, prophezeit Schortens’ SPD-Fraktionsvorsitzender Udo Borkenstein.

Der Kirche und Privateigentümern gehören dort die Ländereien, etwa ein Hektar ist im Besitz der Stadt. Seit zwei Jahren plant die Politik, die Flächen zwischen der Turnhalle des TuS Oestringen und dem Autohändler Kirchhoff für Wohnbebauung zur Verfügung zu stellen.

Sozialer Wohnungsbau

Die Pläne sind weit fortgeschritten, 2018 wird das Jahr der Bauleitplanung, im kommenden Jahr soll es dann losgehen. Sozialer Wohnungsbau ist dort geplant, Mehrfamilienhäuser mit günstigen Wohnungen für Alleinstehende, für Senioren, junge Familien aber auch Platz für Einfamilienhausbebauung. Die Stadt plant daher jetzt auch schon die Erweiterung des Kindergartens Oestringfelde mit einem Krippenanbau.

Einen neuen Anlauf für Wohnbebauung und Innenstadtverdichtung soll es auch gegenüber geben – auf dem Diekenkamp. Das ist eine größere Fläche zwischen Klosterweg und Menkestraße. Dort hatte sich die Raiffeisen-Bank vor vier, fünf Jahren schon einmal um Baulandentwicklung bemüht. Nun werden die Pläne konkreter, mehrere Banken der Region sind im Boot, rund 80 Häuser könnten dort entstehen. Losgehen soll es in diesem Jahr auch mit der Bebauung der Kramermarktwiese.

„Schortens entwickelt sich prächtig“, sagen Udo Borkenstein, Anne Bödecker und Manfred Buß als Spitze der Schortenser SPD-Stadtratsfraktion bei ihrem Ausblick auf das neue Jahr. Die Baulandentwicklung ist dabei nur ein Aspekt von vielen, der den Schortenser Sozialdemokraten Mut macht beim Blick in die nähere Zukunft. Die Einwohnerzahl steigt. „Zwar nur leicht, aber die Richtung stimmt. Man könnte schon froh sein, wenn die Zahl stagniert, aber es geht aufwärts. Es gibt mehr Zuzüge aus den umliegenden Städten und Gemeinden“, sagt Borkenstein.

Sehr zufrieden ist die SPD auch mit den Umbau- und Modernisierungsarbeiten des Hallenbades. Die vor genau einem Jahr begonnenen Bauarbeiten gehen gut voran, in diesem Jahr, voraussichtlich im Herbst, wird das Bad wiedereröffnet. „Die Finanzierung passt – die von der Politik selbstgesetzte Kostenobergrenze von 6,4 Millionen Euro wird wohl eingehalten werden können“, so Manfred Buß. In den kommenden Monaten werde man sich mit der Berechnung der Gebühren für das Schulschwimmen für kreiseigene Schulen und für die Grundschulen aus den Nachbarkommunen beschäftigen. „Wir haben nun drei Jahrgänge, die keinen Schwimmunterricht hatten, da ist in nächster Zeit einiges aufzuholen“, so Borkeinstein.

Die Stadt Schortens arbeite weiterhin ihren Investitions- und Maßnahmenplan ab. Befürchtungen der Hallenbad-Kritiker, dass mit der Badsanierung für nichts anderes mehr Geld vorhanden sei, treffen nicht zu, sagt Anne Bödecker: Das neue Feuerwehrhaus Sillenstede ist fertig, in Glarum macht der Bau der Krippe Fortschritte. In Oestringfelde beginnt bald der Krippenbau. Die Kita Schortens wird erweitert. „Wer behauptet hat, dass Schortens mit dem Hallenbad-Bau ein Fiasko erleben wird, hat sich geirrt“, sagen Borkenstein, Buß und Bödecker.

Neues Tagungshotel

Pläne gibt es auch für das Gebäude von Tourist-Info und Stadtmarketing an der Rheinstraße. Die Tourist-Info zieht – wie berichtet – in diesen Tagen in den Heidmühler Bahnhof um. Das Haus an der Rheinstraße soll eventuell mit Nachbargrundstücken für ein „Hotel am Bürgerhaus“ weichen. Es gebe viele Tagungen und Veranstaltungen im Bürgerhaus, bei denen die Teilnehmer abends in Hotels der Nachbarstädte fahren. „Die können wir auch vor Ort beherbergen“, ist man in der Politik überzeugt. Man könnte mit einem Tagungshotel ganz neue Zielgruppen für Tagungen im Bürgerhaus erschließen. Laut SPD liege bereits ein Angebot eines Investors vor.

