Schortens Zunächst einmal muss an dieser Stelle mit einem in Schortens weit verbreiteten Irrtum aufgeräumt werden: Der so genannte Krötenbrunnen an der Ecke Menkestraße und Oldenburger Straße ist kein Brunnen, sondern „nur“ eine Skulptur, die eine Krötenwanderung darstellt. Aber auch ohne Brunnen sprudelte an dieser Stelle am Mittwochabend symbolisch eine Menge Geld: Niedersachsens Bau- und Umweltminister Olaf Lies überbrachte der Stadt Schortens einen Förderbescheid in Höhe von 300 000 Euro.

Was bisher geplant ist

Das Geld stammt aus dem von Land und Bund gemeinsam geschnürten Förderpaket namens „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und soll eine erste Teilzahlung sein für ein auf mindestens zehn Jahre angelegtes Programm. Rund sechs Millionen Euro will Schortens in dieser Zeit in die Attraktivierung seines Ortszentrums stecken und mit vielen kleineren und etwas größeren Maßnahmen für ein schöneres Ortsbild, mehr Barrierefreiheit und mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Rund vier Millionen Euro sind dafür als Fördergelder allein für Schortens reserviert – auch wenn viele Ideen erst noch ausgebrütet und politisch beschlossen werden müssen.

Gleichwohl gibt es natürlich schon erste Vorhaben, die mit den nun bewilligten 300 000 Euro plus einem Eigenanteil der Stadt in Angriff genommen werden sollen: Arbeitsgruppen, zusammengesetzt aus Vertretern des örtlichen Handels, aus Politik, Verwaltung sowie Bürger, haben etliche Schwachstellen oder Verbesserungswürdiges gefunden.

So soll unter anderem eine an der Menkestraße ungünstig positionierte Bushaltestelle verlegt und barrierefrei umgestaltet werden. Die Straßenbeleuchtung soll umgerüstet werden. Einige der vielen dicht beinander stehenden und inzwischen sehr groß gewordenen Straßenbäume entlang der Menkestraße sollen entfernt oder aber ausgelichtet werden. Der glatte Straßenbelag, der gerade in Herbst und Winter durch Laub und Nässe problematisch wird, soll aufgerauht werden. Beete, Sitzbänke und mobile Skulpturen sollen das Zentrum aufwerten. Auch die Einrichtung einer Multifunktionsfläche an der alten Ladestraße steht schon auf der Liste der Dinge, die man umsetzen will.

Was genau davon umgesetzt werden soll, wann und gegebenenfalls in welcher Reihenfolge, damit beschäftigt sich Politik. Am 8. November sind das Förderprogramm und die Innenstadt(um-)gestaltung Thema im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss.

„Mit dem Förderprogramm sollen Maßnahmen unterstützt werden, die dazu beitragen, das Wohnen, Leben, Arbeiten und die Kultur in den Orten voranzubringen“,sagte Minister Lies. Schortens habe da bereits einiges angeschoben und profitiere nicht zum ersten Mal von Förderprogrammen von Bund und Land. gerade erst war Liues in Schortens, um der dem Bürgermeister den 90-prozentigen Zuschuss für die Modernisierung und Umgestaltung des ersten Bürgerhaus-Abschnittes zu überreichen

„Tolle Zeit für Planer“

„Für einen Stadtplaner ist das gerade eine tolle Zeit in Schortens – das sieht man gerade an vielen Stellen in der Stadt“, schwärmt Bauamtsleiter Theodor Kramer. Er betont, dass von dem Projekt „aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ nicht nur öffentliches Vorhaben, sondern grundsätzlich auch private Maßnahmen gefördert werden können.

Das Gebiet, um das es dabei geht, zieht sich von der so genannten Combi-Kreuzung über die Bahnhofstraße durch die Oldenburger Straße (bis Bruns Optik) und Alte Ladestraße und die Menkestraße hinunter bis etwa in Höhe des dortigen Netto-Marktes.

Interessant wird vor allem, wie sich die über 6000 Quadratmeter große „Popken“-Fläche in der Menkestraße entwickelt. Der Waschbeton-Klotz, in dem schon im vergangenen Jahr der Ring-Preis schloss und zum Ende dieses Jahres auch Zoo & Co. schließt, soll abgerissen und die Fläche verkauft werden.