Schortens Die Schortenser Kernverwaltung soll Anfang 2019 neu organisiert werden und künftig nur noch vier statt bislang fünf Fachbereiche haben. Der eigene Fachbereich „Stadtmarketing und Tourismus“ soll dann Teil des neuen Fachbereichs 1 „Innere Dienste“ werden.

Das ist eine Empfehlung, die Frank Tigges von der Allevo Kommunalberatung aus Meerbusch bei Düsseldorf den Schortensern macht. Viel zu verbessern gibt es in den Abläufen und Stellenbesetzungen im Schortenser Rathaus nicht, sagt Tigges. „Organisationsstrukturen und Stellenpläne sind in allen Bereichen sehr effizient und sehr gut aufgestellt.“ Viel umorganisiert werden muss also nicht.

Potenzial zu Optimierung

Das Unternehmen Allevo, das sich auf Verwaltungsorganisationen kleiner und mittlerer Städte und Gemeinden spezialisiert hat, hatte im Auftrag der Schortenser Politik in den vergangenen Monaten die Aufgaben und Abläufe im Rathaus auf Optimierungspotenzial hin untersucht. 60 Voll- und Teilzeitkräfte arbeiten in der so genannten Kernverwaltung – umgerechnet sind das 52,5 Vollzeitstellen. Das sei lediglich eine Stelle mehr, als nach Auffassung der Beratungsfirma aktuell im Rathaus gebraucht wird.

„Damit bin ich sehr zufrieden“, sagte Bürgermeister Böhling, der die nun abgeschlossene Organisationsuntersuchung zusammen mit seiner Stellvertreterin Anja Müller sowie mit Frank Tigges vorstellte. „Eine Stelle zu viel ist mir lieber als hätten wir ein paar Stellen zu wenig“, so Böhling.

„Wir haben Städte untersucht, die hatten rund 25 Prozent zu viel Personal, und auch Städte, die viel zu wenig personal an Bord hatten“, sagte Tigges. Die Schortenser Verwaltung sei mit Blick auf die Aufgaben und den Stellenplan nahezu ideal besetzt.

Abläufe verbessern

Nur vereinzelt und in geringem Maß sollten Aufgaben neu zugeschnitten werden und ließen sich Abläufe verbessern, um Kosten zu sparen, schlussfolgerte Tigges. Böhling betonte, dass mit den Mitarbeitern, deren Arbeitsbereiche davon betroffen seien, bereits gesprochen worden sei. Auch der Verwaltungsausschuss der Stadt kenne das Ergebnis des Gutachtens bereits. Größte Veränderung ist die Eingliederung des bislang eigenständigen Fachbereichs „Stadtmarketing und Tourismus“ in den von Anja Müller geführten Fachbereich „Innere Dienste“. Die Stabsstelle Controlling wiederum soll Teil des Fachbereichs „Finanzen“ von Elke Idel werden.

Böhling sagte, dass er die Empfehlungen, die in seine eigene Organisationszuständigkeit fallen, zügig umsetzen wolle. Anderen Vorschlägen müsse der Stadtrat zustimmen.

Für das Gutachten zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe hat die Stadt Schortens 45 000 Euro gezahlt.