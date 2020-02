Sillenstede Dass die Initiatoren der Vortragsreihe „Sillen­steder Gespräche“ ausgerechnet jetzt nach China blicken, hat nichts mit dem Corona­virus zu tun. China rückte deshalb in den Fokus der Vortragsreihe, weil der rasante Aufstieg vom Entwicklungsland mit „verlängerter Werkbank“ zum selbstbewussten und offensiven Akteur auf dem Globus auch Europa betrifft. Und somit auch Deutschland und definitiv auch den Nordwesten.

Die China-Themen Zwei Vorträge sind in der Reihe Sillensteder Gespräche „China“ geplant. Beide Vorträge beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Sillenstede. Am Dienstag, 11. Februar, beleuchtet Thomas Ave unter dem Titel „China gestern und heute“ die Frage „China – ein Entwicklungsland als Weltmacht?“ den rasanten wirtschaftlichen, technologischen und militärischen Aufstieg Chinas. Thomas Ave ist Referatsleiter Ostasien für die Konrad-Adenauer-Stiftung und arbeitete lange in China. Am Dienstag, 18. Februar, referiert Andreas Bullwinkel über Chinas neue Seidenstraße und die Auswirkungen für unsere Region. Er geht speziell auf das Potenzial des Tiefwasserhafens Wilhelmshaven ein. Bullwinkel ist Geschäftsführer der Jade-Weser-Port Marketing GmbH und Mitglied im Lenkungskreis „Häfen und Schifffahrt“ im Deutschen Verkehrsforum. Zudem wird Klaus Berger in einem Kurzvortrag sicherheitspolitische Aspekte Chinas im Verhältnis zu seinen Nachbarn sowie zur EU und zur NATO beleuchten. Berger ist langjähriges Mitglied im Arbeitskreis „Sillensteder Gespräche“ und war nach seiner Pensionierung bei der Marine in Pilotprojekten und Technologie-Transfer für Elektromobilität in China und Taiwan tätig.

Wie China „tickt“

„Herausforderung China“ haben die Veranstalter der Reihe, die auch schon den Klimawandel, den demografischen Wandel, den Wandel im Journalismus und den Wandel in der Mobilität diskutiert haben, diesmal ge­titelt und blicken auf den Wandel in China. Wirtschaftlich, technologisch und militärisch ist China zur Weltmacht aufgestiegen. Es geht darum, zu verstehen, „wie die Chinesen ticken“, was gerade passiert im Reich der Mitte, wo China herkommt und wo es hinwill, und welche Auswirkungen das alles auch auf das Leben hier hat. Zwei Abende, jeweils dienstags am 11. und 18. Februar, mit insgesamt drei Vorträgen sind geplant (siehe Infokasten). Die Veranstaltungen sind kostenlos und finden im Gemeindehaus an der Mühlenstraße statt.

„Die Unterschiede in der mittlerweile über 4000-jährigen Kulturgeschichte Chinas und der Kultur Europas sind in vielen Bereichen so gravierend, dass es kaum verwundert, wenn wir mit unseren Intentionen aneinander vorbeisprechen“, sagt Klaus Berger, Mitorganisator und Referent. Menschenrechte, der Stellenwert des Individuums und Familie sind einige Aspekte, die Thomas Awe in seinem Vortrag ansprechen will, um chinesische Denktraditionen besser zu verstehen. Es geht in dem Vortrag unter anderem auch um die Rolle der Kommunistischen Partei, Zielvorgaben der chinesischen Staatsführung, die „Made in China Initiative 2025“ und die neue Seidenstraße, die mit modernsten Bahnlinien und Häfen auf den Haupthandelsrouten den halben Erdball umspannt.

Chinas wachsender Wohlstand und die wachsende Mittelschicht, die neue Hochtechnologie und wirtschaftliche Dominanz sind Vortragsthema von Andreas Bullwinkel (Jade-Weser-Port Marketing GmbH), der von China aus auf unsere Region blickt.

Erhebliche Auswirkungen

„Für mehr als 100 Jahre hat man hierzulande keinen großen Wert darauf gelegt, was in China gedacht wird“, sagt Klaus Berger. Der berühmte „Sack Reis“, der in China umfällt, ist der Welt längst nicht mehr egal. In einer globalisierten Welt haben Chinas Entscheidungen Auswirkungen.

„Wir wollen dem Zuhörer die aufstrebende Großmacht China näherbringen“, sagt auch Pastor Wolfgang Mach­temes aus dem Arbeitskreis Sillensteder Gespräche. „Und wir wollen die mittel- und langfristigen Chancen und Herausforderungen einer intensiven Zusammenarbeit mit China deutlich machen.“