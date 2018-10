Sillenstede Sillenstede lebenswerter machen und die Aktivitäten der Vereine aufeinander abstimmen – das ist die Aufgabe der Dorfgemeinschaft Sillenstede. Und das ist dem Verein auch im vergangenen Jahr gut gelungen, hob Vorsitzender Mathias Busch bei der Jahreshauptversammlung im „Kiebitznüst“ hervor.

So sei etwa das Aufstellen des Maibaums nicht nur eine Sache der Feuerwehr, sondern ergänzend dazu eröffnet der Chronikkreis seine alljährliche Ausstellung im Alten Rathaus und ein Pflanzenmarkt lässt das Ereignis zum kleinen Dorffest werden.

Auch das eigentliche Dörp­fest, das im August im Festkalender steht, und die Kinderolympiade leben davon, dass alle Vereine sich beteiligen und abgestimmte Angebote machen. Und selbst in diesem heißen Sommer, merkte Busch schmunzelnd an, hat es der Verein geschafft, das Fest auf einen Tag mit zumindest anfangs schlechtem Wetter zu legen.

Mit dem Aufstellen der Erntekrone und dem anschließenden gemeinsamen Beisammensein vor 14 Tagen rundet die Dorfgemeinschaft ihr Programm des Jahres ab. Für die gute Arbeit gab es von den Mitgliedern eine einstimmige Wiederwahl des gesamten Vorstands.

Über die neuesten Entwicklungen in der Stadt informierte Bürgermeister Gerhard Böhling. Der berichtete unter anderem von der regen Nachfrage im erweiterten Gewerbegebiet Branterei, dessen Flächen inzwischen zu 90 Prozent belegt seien und dessen Investoren bislang 115 neue Arbeitsplätze in die Stadt bringen.

In Planung sei die Umgestaltung der Innenstadt, die Sanierung der Turnhalle Sillenstede werde 2020 in Angriff genommen. Dafür seien 2,6 Millionen Euro veranschlagt. Für die Umgestaltung des Alten Rathauses in Sillenstede sei eine Arbeitsgruppe gebildet worden, die die Wünsche der Nutzer formulieren soll, damit die dann von der Stadt umgesetzt werden können.