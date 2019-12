20 Jahre im Einsatz

Die ersten Kräfte im Objektschutz der Luftwaffe wurden vor 23 Jahren am Standort Upjever zusammengezogen, nachdem sich bei den ersten Bundeswehr-Einsätzen im Ausland gezeigt hatte, dass es zwar 400 000 Soldaten gibt, aber keine geschlossen Züge und Staffeln für Einsätze.

Am 11. März 1997 wurde das Objektschutzbataillon in Dienst gestellt, zwei Jahre später verlegten die ersten Kräfte in den Einsatz im Kosovo. Gründungsvater des Verbands und des späteren Objektschutzregiments der Luftwaffe „Friesland“ sowie des „Spirits“ war Oberst Karlheinz Kubiak.

Auf den Kosovo-Einsatz ab 1999 folgte ab 2002 der Einsatz in Afghanistan – erst in Kabul, dann in Mazar-E-Sharif; aktuell sind die Objektschützer im Einsatz in Mali. Rund 40 Soldatinnen und Soldaten des Objektschutzregiments verbringen dort Weihnachten und den Jahreswechsel.