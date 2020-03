Upjever „Du hast definitiv bleibende Spuren in diesem Verband und in den Herzen deiner Frauen und Männer hinterlassen – Spuren, die deine Zeit hier deutlich überdauern werden. Du warst ein Spitzenkommandeur und Truppenführer!“ Oberst Marc Vogt hatte am Mittwoch nur lobende Worte für den scheidenden Kommandeur des II. Bataillons des Objektschutzregiments der Luftwaffe „Friesland“.

Bei einem Appell mit geladenen Gästen aus Bundeswehr und Öffentlichkeit übertrug der Kommandeur des Objektschutzregiments der Luftwaffe „Friesland“, Oberst Vogt, das Bataillons-Kommando von Oberstleutnant Jürgen Hartmann (43) an Oberstleutnant Jonas Uhrlau (41). Hartmann war seit 2017 Kommandeur des II. Bataillons.

In seiner Rede verdeutlichte Hartmann, dass mit seinem Kommando im Objektschutzregiment ein „Traum in Erfüllung“ gegangen sei. Er bedankte sich bei seinen „vielen, sehr hoch motivierten und kompetenten Mitarbeitern“, ohne die er seine Aufgaben – Verantwortung für das Personal und das Material– nicht hätte bewältigen können. Hartmanns ehemaliges Bataillon wurde erst am 19. Februar von Diepholz nach Schortens verlegt. Das Objektschutzregiment sorgt in den Einsatzgebieten für Aufbau, Schutz und des Betrieb von Flugplätzen. Zurzeit sind Kräfte des Regiments in Mali, Afghanistan, Jordanien und Somalia stationiert. Weiterhin schützt das Objektschutzregiment bei Bedarf auch Kräfte der Flugabwehrraketengeschwader, Radaranlagen und Gefechtsstände sowie jede Luftwaffen-Infrastruktur und Personal im Einsatz.

Oberstleutnant Hartmanns Nachfolger Oberstleutnant Jonas Uhrlau hat den Großteil seiner Dienstzeit außerhalb der Luftwaffe verbracht, berichtete Oberst Marc Vogt in seiner Rede. Nun betrete er Neuland und führe das Bataillon auf eigenem Wunsch in Schortens. Für die musikalische Untermalung des Appells sorgte das Heeresmusikkorps Hannover.