Upjever Chefwechsel auf dem Fliegerhorst: Am Montag hat das Objektschutzregiment der Luftwaffe „Friesland“ Major Daniel Haarlammert als Chef der 5. Staffel verabschiedet. Mit einem Übergabeappell wurde das Kommando über die Logistiker des Regiments an Hauptmann Juliane Roß übergeben.

„Als Staffelchef handelten Sie stets umsichtig und vorausschauend. Sie waren zielstrebig und entschlossen bei der Erfüllung Ihrer Aufträge“, lobte der Kommandeur des II. Bataillons, Oberstleutnant Jürgen Hartmann den scheidenden Staffelchef. Nach rund drei Jahren als Chef der Logistikstaffel geht der studierte Betriebswirt für sechs Monate in Elternzeit. Anschließend geht er in die Generalstabsausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.

Mit dem Appell verabschiedeten sich die Soldaten von einem Staffelchef, der stets ein berechenbarer und immer ansprechbarer Vorgesetzter war. „Sie und Ihre Staffel waren und sind ein Garant für hervorragende Auftragserfüllung“, sagte Hartmann.

Der neuen Chefin, Hauptmann Juliane Roß, wünschte er alles Gute, viel Glück und Erfolg. „Gehen Sie als Vorbild voran, führen Sie mit Kompetenz und klarer Linie, aber vor allem mit Herz und Verstand“, gab er ihr mit. Die zweifache Mutter wohnt in Oyten und war vorher als Einsatzoffizier bei der Logistikschule der Bundeswehr in Garlstedt.

An die Staffel appellierte Hartmann, die 32-Jährige mit besten Kräften zu unterstützen. „Lassen Sie Ihrer neuen Chefin die gleiche tatkräftige Unterstützung wie ihrem Vorgänger zuteilwerden. Ich zähle auf Sie.“