Upjever Mit kurzer Unterbrechung war Oberstleutnant Markus Herrmann fast genau zehn Jahre bei den Objektschützern in Upjever – die letzten viereinhalb Jahre als Stellvertreter des Kommandeurs.

Am 30. Oktober hat er den Fliegerhorst verlassen und wurde zum Einsatzführungskommando nach Berlin versetzt. Dort nimmt er im Verbindungselement der Luftwaffe neue Aufgaben im Bereich Einsatz und nationale Risiko und Krisenvorsorge wahr. Für den Jeveraner ist das kein unbekannter Standort, war er doch schon einmal für drei Jahre in Potsdam stationiert.

Seit 2006 war Herrmann Angehöriger der Schortenser Objektschützer. Dabei war er in verschiedensten Funktionen eingesetzt. So führte er unter anderem für drei Jahre als Kommandeur die Soldaten des I. Bataillons. In dieser Zeit war er mit seinen Soldaten insgesamt für neun Monate als Kommandeur des 17. und 20. Einsatzkontingentes in Afghanistan im Auslandseinsatz.

Seit mehr als 20 Jahren fest verwurzelt in der Region, wird 54-Jährige Stabsoffizier seinen Wohnsitz in Jever beibehalten. Sein Nachfolger, Oberstleutnant Arthur Zielinski, derzeit noch in Norwegen tätig, beginnt seinen Dienst in Schortens Anfang Januar.