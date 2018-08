Upjever Was wird aus Upjevers Forsthaus-Ensemble, wenn in wenigen Monaten nach dem Ruhestand des Revierförsters nun auch der Pächter der Forsthaus-Gastronomie in den Ruhestand geht und das gesamte Ensemble im Wald vorerst leer­ steht? Wie sollen die Revierförsterei, die Krongutscheune und das alte Gasthaus „Zum Forsthaus“ weiterentwickelt werden, wie der Verein „Gattersäge Upjever“ mit seinem Sägeschuppen beim Forsthaus in das Gesamtgefüge weiter eingebunden werden?

Diese Varianten werden diskutiert

• Die große Lösung ist das „Wald- und Wasserzentrum“ in Revierförsterei und Krongutscheune zuzüglich Nutzung der Gastronomie im Forsthaus. Kostenansatz: rund 4,9 Mio. Euro.

• Die mittlere Lösung ist „Wald- und Wasserzentrum“ in Revierförsterei und Krongutscheune ohne Gastronomie. Kostenansatz: 2,8 Mio. Euro.

• Die Basislösung ist ein „Wald- und Wasserzentrum“ im Forsthaus als Ausstellung mit kleinem Café. Kosten: eine Million Euro.

Diese Frage treibt die Landesforsten, die Stadt Schortens, den Landkreis Friesland und den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband um. Stadt und Landkreis haben im Mai mit der Erlebniskontor GmbH aus Bremen einen Projektentwickler für Themenwelten beauftragt, dessen Konzeptansatz auf ein „Wald- und Wasserzentrum Upjever“ abzielt. Das „Wald- und Wasserzentrum Upjever“ soll die Besonderheiten der Region im Kontext der Wassergewinnung aufgreifen und unterhaltsam umsetzen. Drei Varianten dazu hat das Erlebniskontor nun als Diskussionsvorlage präsentiert (siehe Infokasten, über die in einem nächsten Schritt der Schortenser Stadtrat und Frieslands Kreistag befinden müssen. Denn alle Varianten, die letztlich dem Erhalt des Ensembles im Forst dienen, kosten zwischen rund einer und rund rund fünf Millionen Euro.

Wie das geschehen kann, ist noch offen. Auch die Finanzierung ist noch nicht abschließend geklärt. Die Landesforsten und der OOWV wollen sich in Kürze zu ihren Möglichkeiten für dieses Projekt äußern. Der Kreistag und die Schortenser Politik werden sich in den kommenden Wochen mit der Frage befassen und prüfen, wie es mit dem Ensemble mitten im Wald weitergehen kann. Klar ist nur: es muss weitergehen.