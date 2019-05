Varel Die Gruppe G6 im Vareler Stadtrat will den Rat in seiner nächsten Ratssitzung am 3. Juli dazu aufrufen, den Klimanotstand auszurufen. Damit soll auf die „Dringlichkeit der Klimaproblematik und die Auswirkungen menschlichen Handelns auf das Klima“ aufmerksam gemacht werden, erklärte Carsten Kliegelhöfer (Grüne) in einer Mitteilung der Gruppe. Zur Gruppe G6 gehören im Vareler Stadtrat die Grünen, sowie die Ratsmitglieder Timo Onken, Alexander Westerman und Cordula Breitenfeldt.

Die Mehrheit der Wissenschaftler sei sich einig, dass zur Rettung eines gemäßigten Klimas nur noch gut zehn Jahre verbleiben. „In Varel sollte der Klimaschutz daher zum strategischen Ziel der Stadt Varel erklärt werden“, schreibt die Gruppe weiter. Es gebe zwar bereits zahlreiche Einzelpläne zum Klimaschutz in Varel, die darin beschriebenen Maßnahmen müssten aber „deutlich beschleunigt und zu einem übergreifenden Gesamtkonzept für alle Vareler Bürger erweitert werden“, fordert Kliegelhöfer.

Alexander Westerman (parteilos) weist aber zusätzlich darauf hin, dass bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen mit Augenmaß und Blick auf die finanzielle Leistbarkeit der Beteiligten vorgegangen werden müsse. Klimaschutz habe auch eine soziale Komponente, betont Westerman.

Die Stadt müsse sich stärker zu einer strikten Klimapolitik bekennen und Veränderungen anstoßen. Das bedeute auch erhebliche Anstrengungen bei der Sanierung städtischer Liegenschaften und Wohnungen.

„Sicherlich klingen diese Forderungen für viele Menschen radikal. Doch wir müssen den Forderungen der Jugendlichen vom ,Fridays for Future‘ endlich politische Taten folgen lassen. Ein ,weiter so‘ ist aus der Sicht der Gruppe G6 nicht akzeptabel, sonst steht uns das Wasser demnächst sprichwörtlich bis zum Hals“, schreibt die Gruppe G6.

In Deutschland haben bereits einige andere Städte den Klimanotstand ausgerufen. Als erste deutsche Stadt rief Konstanz auf Anregung der lokalen „Fridays-for-Future“-Bewegung am 2. Mai den Notstand aus. Danach werden alle Entscheidungen unter Klima-Vorbehalt gestellt. Der Beschluss umfasste unter anderem Maßnahmen zur klimaneutralen Versorgung von Neubauten, ein Mobilitätsmanagement, ein Energiemanagement für städtische Gebäude und Maßnahmen zur Erhöhung der Sanierungsrate. Auch Heidelberg, Kiel, Tönisvorst (Kreis Viersen), Herford, Münster, Telgte und Drensteinfurt haben bereits den Klimanotstand ausgerufen. In weiteren Städten gibt es Bestrebungen, ebenfalls den Klimanotstand auszurufen.

Auch außerhalb Deutschlands gibt es zahlreiche Städte, die den Klimanotstand ausgerufen haben. Darunter sind beispielsweise Bern, Zürich, Darebin City (Australien) und Vancouver (Kanada). Zudem hat das britische Unterhaus den Klimanotstand für ganz Großbritannien ausgerufen. Auch die spanische Region Katalonien hat einen solchen Beschluss gefasst. International spricht man von „Climate Emergency“.

Wie genau der Klimanotstand ausgestaltet wird, ist jeder Kommune selbst überlassen. Die Grundidee ist, dass Parlamente und Verwaltungen feststellen, dass es eine menschengemachte globale Erwärmung gibt und dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen.