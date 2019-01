Varel „Gefährlich“ und „überflüssig“ nennt Iko Chmielewski von der Menschenmüll Wähleraktion die Debatte um den barrierefreien Ausbau der Vareler Bahnhofsbrücke im Stadtrat. „Die Kommunalpolitik ist weder für den Denkmalschutz zuständig, noch kann sie durch diese Scheindebatte Druck auf die Bahn aufbauen“, schreibt Chmielewski. „Vielmehr kaschiert die Uneinigkeit der Kommunalpolitik nur das unglaubliche Fehlverhalten der Deutschen Bahn und mach eine jahrelange Planung zunichte.“

Seit fast zehn Jahren vertröste man die Bahnfahrer. Nun liege ein konkreter Kostenvoranschlag vor und die Planung könnte umgesetzt werden. „Doch nun ist dem zu hundert Prozent staatseigenen Unternehmen diese praktikable Lösung (...) einfach nur zu teuer. Also klagt die Bahn erst einmal stumpf, ohne weitere Begründung, auf Abriss des historischen Bauwerkes“, so Chmielewski. „Dass in den letzten drei Jahren die Kosten für öffentliche Aufträge aufgrund des Wirtschaftswachstums explodierten, wird vermutlich nicht in der Begründung stehen.“

Menschen mit Behinderungen hätten bei den Überlegungen der Bahn offenbar keine Priorität, denn selbst wenn es der Bahn gelänge, den Denkmalschutz „auszuhöhlen“, so Chmielewski weiter, gebe es noch keine Planungen für einen möglichen Ersatzbau, der innerhalb der nächsten Jahre auch umgesetzt werden könnte.

„Vielmehr darf man befürchten, dass es der Bahn vordringlich nur um den Abriss der zu niedrigen Brücke geht, damit sie der anstehenden Elektrifizierung nicht im Wege steht“, schreibt der Kreistagsabgeordnete. Mit einer Abrissgenehmigung würden Stadt und Bürger zudem den letzten Trumpf gegenüber der Bahn verlieren.

„Anstatt den rein ökonomischen Ziele eines entgleisten Staatsbetriebes bei der Aufhebung des Denkmalschutzes das Wort zu reden, sollten die Kommunalpolitiker an der Basis ihre Abgeordneten in den Parlamenten an ihre politische Verantwortung und Versprechen erinnern“, so Chmielewski. Ein Unternehmen, das sich zu 100 Prozent in Staatsbesitz befindet, habe schließlich auch eine Vorbildfunktion.