Varel Der Stadt Varel geht es nach einem erfolgreichen Jahr 2018 finanziell gut, die Kosten vor allem für die Kinderbetreuung werden in den kommenden Jahren aber zur Herausforderung werden. „Für Varel bedeutet die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben einen Mehraufwand von 2,7 Millionen Euro im Jahr 2016 auf über 5,2 Millionen Euro in 2022, also rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr“, prognostizierte Hergen Eilers, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, am Samstagmittag beim Neujahrsempfang der Vareler Christdemokraten im Waisenhaus.

Vor über 100 Gästen aus der Vareler Politik, Wirtschaft, Institutionen und Vereinen bestätigte Bürgermeister Gerd-Christian Wagner in seinem Grußwort die Zahlen. „Wir wollen den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz gewährleisten. Doch die Betriebskosten sind sehr hoch.“ Die zusätzlichen fünf Millionen Euro machen „etwa ein Zehntel der Haushaltsaufnahmen aus“.

Sowohl Wagner als auch Hergen Eilers forderten Unterstützung vom Bund und Land. „Ich wünsche mir, dass mit Bund und Land noch einmal über die Finanzierung der Kita-Plätze diskutiert werden kann“, sagte der Vareler CDU-Vorsitzende: „Die Kommunen bieten sie gerne an, sie stellen das allseits gewollte Angebot, eine nie dagewesene Förderung junger Familien, auch nicht in Frage. Allerdings bleiben die Kommunen auf einem beträchtlichen Teil der Kosten sitzen, und ich behaupte, dass sie damit dauerhaft überfordert sind.“

Komme das Geld nicht vom Bund, Land, oder Kreis, „werden wir es aus dem eigenen Haushalt nehmen müssen“, sagte Hergen Eilers. Dabei schloss er Steuererhöhungen nicht aus. „Ich sage es aber vorsorglich, weil ich nicht glaube, dass wir bei künftigen Vorhaben wie auch im Wohnungs- oder Straßenbau aus dem Vollen schöpfen können.“

Bis zur Verabschiedung des Haushalts 2020 sei aber noch Zeit, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die für die Stadt gut seien „und die wir bezahlen können und wollen“, sagte Eilers: „Insofern wünsche ich mir für das kommende Jahr einen spannenden und fair geführten Diskurs.“

Der Christdemokrat zog indes eine positive Bilanz von 2018. „Wir erleben gerade das wahrscheinlich wirtschaftlich beste Jahr der letzten zehn bis 15 Jahre“, resümierte Hergen Eilers. Zu verdanken sei dieses im Wesentlichen der außerordentlichen positiven Konjunktur: „Wir scheinen nach vielen Jahren der Konsolidierung etwas Luft zu bekommen, weitere Zukunftsprojekte anzuschieben und/oder Versäumtes nachzuholen.“ Varel habe sich in den vergangenen Jahren verändert, es werde kräftig in Wohnungsbau und Gewerbe investiert. „Die Stadt investiert ebenso in die Feuerwehr, Krippen oder in den Bauhof.“

Hergen Eilers ging aber auch auf Bundes- und Europapolitische Themen ein und hielt dabei ein Plädoyer für die Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit. „Wir leben in Deutschland nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs seit über 73 Jahren in Frieden, früher verfeindete Staaten sind vereint in der EU, wir übertreten wie selbstverständlich diese Grenzen, haben in Deutschland annähernd Vollbeschäftigung, die Steuereinnahmen sprudeln.“

Dieses nahm Niedersachsens Wirtschaftsminister Björn Thümler (CDU) in seinem Gastbeitrag auf. „Wir sollten uns diesen Frieden nicht von durchgeknallten Nationalisten kaputt machen lassen“, sagte er und appellierte an die Bürger, sich deshalb am 26. Mai an der Europawahl zu beteiligen: „Die Wahlbeteiligung muss deutlich steigen, um zu einem klaren Bekenntnis für ein einheitliches Europa in Frieden und Freiheit zu kommen.“