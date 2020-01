Varel Varel geht es finanziell derzeit gut, steht in den kommenden Jahren aber vor hohen Hürden. „Wir haben sehr schmerzhafte Sparmaßnahmen auf den Weg gebracht aber auch von deutlich höheren Steuereinnahmen profitiert“, sagte der Stadtvorsitzende der Christdemokraten Hergen Eilers beim Neujahrsempfang der CDU am Samstag im Waisenhaus.

Vor über 100 Vertretern aus Politik, Verwaltung, Vereinen, Verbänden und Institutionen warnte er aber auch: „Das setzt sich leider nicht so fort.“ Eilers bezog sich dabei auf Prognosen der Kämmerei, die von einem Minus in den nächsten Jahren in Höhe von einer Million Euro ausgehe.

Ein wesentlicher Grund sei die Förderung der Kinderbetreuung. Belastete diese den Etat der Stadt 2016 noch mit 2,6 Millionen Euro, werden es 2022 jährlich fünf Millionen Euro sein. „Das machen wir gerne, ist aber auch eine gesetzliche Vorgabe“, sagte Hergen Eilers. Deshalb schlage die Kämmerei eine „moderate Erhöhung der Grundsteuer“ vor. „Mich begeistert das nicht, aber ich kann es nachvollziehen, dass es aus Sicht eines soliden Haushalts angezeigt ist.“ Eilers rief zur Sparsamkeit auf. „Wir müssen uns fragen, was wir uns leisten können.“

Klimaschutz, Finanzpolitik und Bildung: Diese Themen beschäftigen nicht nur die Weltpolitik. Sie sind auch fester Bestandteil des Lebens in einer Kommune wie der Stadt Varel. Vor allem, weil bei allen Beschlüssen die Zusammenarbeit viel enger ist. Deshalb plädierte Hergen Eilers für ein verständnisvolles Miteinander. „Gute Entscheidungen setzen gute Diskussionen voraus“, sagte er und rief in allen Belangen „zu mehr Sachlichkeit und weniger Aufgeregtheit in der allgemeinen Diskussion“ auf. Denn: „Laute Kritik ohne Kenntnis nervt.“ Kritik müsse möglich sein und freie Meinungsäußerung auch. „Aber es muss sachlich und an der Wahrheit bleiben mit dem nötigen Respekt denen gegenüber, die es betrifft“, forderte Hergen Eilers.

Aufreger gebe es in der Stadt derzeit genug. Zum Beispiel der Klimaschutz. Zwar habe Varel kein kurzfristiges Ziel zur Klimaneutralität ausgegeben. Es sei aber in Form einer Focusberatung eine Bestandsaufnahme auf den Weg gebracht worden. „Wir müssen uns bei allen Entscheidungen fragen: Was kann man am besten erreichen und was haben wir am dringendsten zu tun“, so Hergen Eilers.

Das neue Konzept für das Millionenprojekt Sportpark in Langendamm sei „eine gute Lösung, die den Sport deutlich nach vorne bringt und den Sportlern eine hervorragende Perspektive und beste Bedingungen bietet“, sagte Eilers. Doch weil das Gelände um das Waldstadion an der Windallee erhalten bleibe, „müssen wir mehr Geld in die Hand und höhere laufende Kosten auf uns nehmen“.

Erleichtert zeigte sich Hergen Eilers, dass das Aus der Oberschule Obenstrohe vorerst vom Tisch ist. Dabei kritisierte er den Landkreis. Dieser habe „sehr zügig, sprich binnen sechs Wochen über das Auslaufen beschließen lassen wollen“. Die Oberschulen in Varel sollten vielmehr so entwickelt werden, dass sie wieder mehr als eine echte Alternative in der Schullaufbahnplanung erkannt würden. Eilers: „Die OBS trägt alles mit, was für eine Berufsausbildung und den späteren Besuch eines Gymnasiums wichtig ist.“

In der Diskussion um die neue Gastronomie am Dangaster Strand sprach der CDU-Vorsitzende sich für eine eingeschossige Lösung aus. Er „staune“ dass „etliche Personen“ eine größere Lösung mit guten Argumenten bevorzugen. Das hätten Gespräche mit Betroffenen vor Ort gezeigt.

Auf Varel kommt 2020 einiges zu. Das betonte beim Neujahrsempfang auch Bürgermeister Gerd-Christian Wagner (SPD). Was wird aus dem Tivoli, was aus der Verkehrssituation nach und in Dangast, und wie geht es mit der Fußgängerbrücke im Bahnhof weiter? Das seien nur einige Themen. Wagner sei aber zuversichtlich, alle Vorhaben realisieren zu können. Dabei dankte er den Ratspolitikern: „Wir waren noch niemals so aktiv auf dem Weg wie jetzt.“

Steigende Einwohnerzahl, niedrige Arbeitslosigkeit sowie prosperierende Unternehmen und Betriebe: Der Aufschwung in Varel sei deutlich spürbar. „Diesen Trend sollten wir gemeinsam nutzen“, appellierte Wagner und forderte die Firmen auf, weiter zu investieren: „Wir haben in der Stadt viel Potenzial und Entwicklungsbereitschaft – liebe Vareler engagiert euch.“

Dabei mahnte der Bürgermeister zur Geduld – auch wenn Prognosen, wie in der Vergangenheit schon öfter geschen, schlecht aussehen: „Lasst uns mit viel Realismus und gebotener Gelassenheit ans Werk gehen.“