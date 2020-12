Corona-Krise: Rathaus bleibt zwischen den Feiertagen zu

Varel Das Vareler Rathaus bleibt zwischen den Feiertagen geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, bleiben die Türen des Rathauses vom 23. bis 30. Dezember zu. Die Verwaltung reagiert damit auf den Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 25. November. „Darin werden alle Arbeitgeber dringend darum gebeten, in der Zeit vom 23. Dezember bis 1. Januar ihre Betriebsstätte zu schließen, um bundesweit den Grundsatz ,Wir bleiben zuhause‘ umzusetzen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Dem will sich die Verwaltung anschließen.

Für dringende Angelegenheiten werden die Mitarbeiter telefonisch oder nach Terminvereinbarung erreichbar sein. Die Zentrale werde in diesem Zeitraum wochentags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

