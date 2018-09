Varel /Friesland Es ist soweit: Die Kandidaten für die Zuschauerabstimmung des Videowettbewerbs der NWZ anlässlich des 200. Geburtstags des „Gemeinnützigen“ in Varel stehen zur Wahl. Wer soll die 1000 Euro gewinnen? Stimmen Sie auf dem Youtube-Kanal „Sach an!“ der NWZ ab und entscheiden, wer den Tausender bekommt.

Hier gehts zur Abstimmung auf dem Youtube-Kanal „Sach an!“ Das Video mit den Kandidaten ist unter folgendem Link zu finden: Auf dem Youtube-Kanal „Sach an!“ werden alle Bewerber-Videos gezeigt. Sie sind mit den Ziffern 1, 2 und 3 durchnummeriert. Abgestimmt wird, indem die Zahl des Videos, das gewinnen soll, in die Kommentarleiste unter dem Video geschrieben wird. Das Video mit den meisten Kommentaren gewinnt. https://www.youtube.com/watch?v=x4xofduwliu

Aufgerufen waren Jugendgruppen, Vereine und Clubs, sich in einem zweiminütigen Video vorzustellen. Jetzt stehen drei Videos zur Zuschauerabstimmung bereit. Die Abstimmung läuft eine Woche, Teilnahmeschluss ist am nächsten Freitag, 21. September, um 13 Uhr. „Ihr solltet ganz, ganz viele Leute motivieren, mit abzustimmen, gerade wenn Ihr einer der drei Gruppen angehört“, sagt Emily Zimmermann von „Sach an!“ und fordert alle zur Teilnahme auf.

• So wird abgestimmt

Wie kann man mitmachen? Ganz einfach: In einem You­tube-Video auf „Sach an!“ werden die Videos der drei Kandidaten gezeigt. Sie sind mit den Ziffern 1, 2 und 3 durchnummeriert. Sie stimmen ab, indem Sie einfach die Zahl des Videos, das Ihrer Meinung nach gewinnen soll, in die Kommentare unter diesem Video schreiben. Das Video zur Abstimmung finden Sie unter diesem Internet-Link: www.youtube.com/watch?v=x4XOfDuWliU. Sehen Sie es sich an und entscheiden Sie.

• das sind die Kandidaten

KG Waterkant: Die Prinzengarde der Karnevalsgemeinschaft (KG) „Waterkant“ aus Varel hat schon im Sommer die nächste Session eingeläutet. Die Tänzerinnen stellten sich vor dem Redaktionsgebäude des „Gemeinnützigen“ auf und gratulierten in voller Uniform zum 200. Geburtstag. Eine Polonaise am Dangaster Strand rundet das Video ab: „Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns wählt“, sagten sie. Denn die Garde könnte neue Uniformen gut gebrauchen.

DLRG Varel: Die Jugendgruppe der Vareler DLRG hat in ihrem Video gezeigt, wie man es nicht macht – zumindest bei der Wasserrettung. Bewusstlose ins Wasser werfen, jemanden vom 3-Meter-Brett schubsen oder mit dem Boot überfahren: „Das machen wir natürlich nicht!“

Reitverein Husum: Die Nachwuchsreiter des RV Grün-Weiß-Grün Husum aus Jever zeigen, was sie so alles drauf haben. Einzeltraining, Mannschaftstraining und das gemeinsame Fitmachen für den Wettkampf: Sie bilden eine starke Gemeinschaft. „Wir hoffen darauf, unser Vereinssparschwein etwas füttern zu können“, heißt es in der Bewerbung.

• Jury wählt ebenfalls

Zusätzlich zum Publikumspreis gibt es einen Jurypreis. Zur Expertenrunde gehört unter anderem Emily von „Sach an!“. Wer von den Teilnehmern bei der Internetabstimmung leer ausgeht, hat somit eine zweite Chance, 1000 Euro zu gewinnen.

Olaf Ulbrich https://www.nwzonline.de/autor/olaf-ulbrich Redaktionsleitung Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2501 Lesen Sie mehr von mir

Video und Abstimmung unter www.youtube.com/watch?v=x4xofduwliu