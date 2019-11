Varel Wer heute über die Bundesstraße 437 mitten durch Varel fährt und an den Parkplätzen der großen Verbrauchermärkte vorbei kommt ahnt kaum, dass an der Stelle einst eine große Fabrik gestanden hatte. Noch bis Mitte der 1950er Jahre produzierte dort die Leder- und Treibriemenfabrik Edel & Co. Gegründet hatte das Unternehmen 1861 der jüdische Bürger Simson Moses Schwabe (1831–1909).

An ihn und seine Familie sowie die Geschichte des Vareler Unternehmens erinnert nun eine Gedenktafel, die der Arbeitskreis „Juden in Varel“ an diesem Montag, 4. November, an der Langen Straße 18 aufstellt, wo sich einst die Fabrikanten-Villa am Rande des damaligen Firmengrundstücks befand. Zu der feierlichen Zeremonie, die um 17 Uhr beginnt, sind alle Bürger eingeladen.

Und das steht auf der Gedenktafel: Nach dem Tod von Simson Moses Schwabe führten die Söhne Max Moses Schwabe (1863–1931) und Franz Moses Schwabe (1866– 1950) den Betrieb fort. Auch deren männliche Nachkommen Rudolf Schwabe (1899– 1956), Fritz Max Schwabe (1896–1978) und Hans-Ernst Schwabe (1903–unbekannt) traten in das Unternehmen ein. Die Fabrikanten-Familie, die die Vareler „Leder-Schwabes“ nannten, um sie von ihrer Verwandtschaft in den übrigen Zweigen des großen Familienverbandes zu unterscheiden, vergrößerten die Firma und führten sie erfolgreich – bis die Nazis sie aus der Stadt verjagten.

Die Verfolgung der jüdischen Bürger in der Zeit des Nationalsozialismus’ zwang die Familienmitglieder der „Leder-Schwabes“ zur Flucht aus Deutschland. Sie verließen zwischen 1933 und 1937 ihre Heimatstadt Varel und emigrierten nach Palästina, Australien und Großbritannien. Das Unternehmen musste im März 1937 unter politischem Zwang an einen nichtjüdischen Erwerber verkauft werden. Dieses Prozedere nannten die Nazis damals „Arisierung“.

Bis dahin war seit der Gründung aus dem Unternehmen ein florierender Wirtschaftsbetrieb geworden, der zuletzt als „Leder- und Treibriemenfabrik S. Schwabe & Söhne“ weltweite Handelsbeziehungen pflegte. Zeitweise waren dort bis zu 100 Mitarbeiter beschäftigt. Die Firma unterhielt zeitweise eine kleine Zweigniederlassung in Halle (Saale) sowie Kontore und Langer in Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main.

Nach Abschluss des Rückgabe-Verfahrens an die jüdischen Nachkommen von Simson Moses Schwabe und seiner Familie erwarb schließlich die Stadt Varel Teile des Grundstücks, um eine Durchgangsstraße zu bauen“ – die heutige B 437.