Varel Die Stadt Varel kommt beim Bau von neuen Kinderstagestätten kaum nach. Zwar wurden im Sommer 2018 und im August dieses Jahres erst die neuen Einrichtungen im Waldviertel und in Büppel eröffnet. Der Bedarf ist aber so groß, dass sie bereits ausgebucht sind. Zudem steigt die Nachfrage, so dass der Platz nicht reichen wird – zumal der marode Kindergarten „Zum guten Hirten“ am Tweehörnweg abgerissen und neu gebaut werden muss.

2,8 Millionen Kosten

„In den kommenden Jahren müssen wir uns damit beschäftigen, noch weitere Einrichtungen zu bauen“, kündigte Wilfried Alberts, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales, am Mittwochabend im Ausschusses für Jugend, Familie und Soziales an.

Den Grundstein für die erste Kita mit fünf Gruppen legten Politik und Verwaltung noch in der Sitzung: Im kommenden Jahr wird die Stadt auf dem ehemaligen Betriebsgelände des Gartenamtes an der Meischenstraße mit dem Bau beginnen. Die ersten Kinder sollen 2021 einziehen. Die Baukosten betragen laut Verwaltung 2,5 Millionen Euro, hinzu kommen 300 000 Euro für die Ausstattung.

Neuer Standort an der Meischenstraße Die Stadt Varel will den neuen Kindergarten auf dem Betriebsgelände des ehemaligen Gartenamtes an der Meischenstraße bauen. Dieses zog nach der Fusion zu den Stadtbetrieben auf das Gelände im neuen Waldviertel um. Das Betriebsgelände steht im Eigentum der Meischen­stiftung. Der Bau und der Betrieb einer Kindertagesstätte entspricht dem Stiftungszweck, teilte die Stadtverwaltung mit. Ein Betreuungsangebot an der Meischenstraße würde „einer wohnortnahen Betreuung entgegenkommen, da in diesem Bereich des Stadtgebietes kein Betreuungsangebot besteht“. Von einer Angliederung an eine bereits bestehende Einrichtung habe das Kultusministerium aufgrund einer Konkurrenzsituation abgeraten.

Dennoch reichen die Plätze nicht aus. Auch weil derzeit noch nicht geklärt ist, wie es mit der Kita „Zum guten Hirten“ weitergeht. Das Angebot der Diakonie sieht einen Neubau eines Gebäudes für „nur“ drei Gruppen vor. Das sei aber laut Stadtverwaltung im Vergleich zu einer Einrichtung mit fünf Gruppen „unwirtschaftlich“. Deshalb nimmt die Stadt mit dem Träger unverzüglich Nachverhandlungen auf. Denn: „Wir wollen den Standort am Tweehörnweg erhalten“, sagte Wilfried Alberts, „wenn er wirtschaftlich ist.“ Auch die Diakonie als verlässlicher Partner solle weiter als Träger fungieren. Doch lehnt diese den Bau einer Kita mit fünf Gruppen ab, erwägt die Stadt, als Bauträger selbst eine neue Einrichtung mit fünf Gruppen zu schaffen – idealerweise an einem noch zu findenden Standort in Obenstrohe.

Ob dann aber wieder die Diakonie als Träger zur Verfügung steht, ist indes fraglich. Denn diese wünscht sich beim Bau Mitspracherecht. Das sorgte am Mittwochabend sowohl bei der Politik als auch der Verwaltung für Irritationen. Die Stadt wolle sich bei den Neubauten an den Kitas im Waldviertel und Büppel orientieren.

„Unsere Erzieher und Pädagogen haben aber in der Raumkonzeption andere Vorstellungen“, sagte Diakonie-Geschäftsführer Jörg Peters. Er kritisierte vor allem die so genannten „gefangenen Räume“, also Zimmer, die nicht separat von einem Flur, sondern nur durch andere Räume erreichbar sind. Auch dieses solle in Gesprächen gleich zu Jahresbeginn zügig geklärt werden.

Doch warum muss überhaupt so verstärkt gebaut werden? Auch für die zukünftigen Jahre rechne die Stadtverwaltung mit über 200 Kindern pro Jahrgang, die Anspruch auf einen gesetzlich garantierten Betreuungsplatz haben. Zumal zunehmend junge Familien in die bereits ausgewiesenen und geplanten Neubaugebiete ziehen werden.

Deshalb fehlen Plätze

Im Krippenbereich sei laut Alberts eine Prognose zwar schwierig. Es sei jedoch nicht zu erwarten, dass für das Jahr 2020/21 Plätze frei bleiben. Im Kindergartenbereich bestehe dagegen „keine ausreichende Versorgung mit Vormittags- und Ganztagesplätzen“. Auf Dauer fehlen 50 bis 75 Betreuungsplätze, so die Stadt.

Problematisch sind die Nachmittagsplätze. Diese seien zwar ausreichend vorhanden. „Sie decken aber nicht den tatsächlichen Bedarf der Eltern ab“, sagte Wilfried Alberts – sprich sie werden nicht nachgefragt. „Es wird fast ausschließlich eine Betreuung am Vormittag oder ganztags gefordert.“ Deshalb sei es möglich, dass nach dem Bau zweier neuer Kitas eine weitere, dritte nötig sei.