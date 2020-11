Kinderbetreuung in Varel: Tagespflegerinnen wollen Absicherung

Varel Die Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen hat eine Regionalgruppe in Friesland gegründet. Es handelt sich bei der Berufsvereinigung um eine unabhängige Organisation, in der sich Kindertagespfleger und -pflegerinnen füreinander einsetzen. Die Regionalgruppen machen sich in der Öffentlichkeit und auf politischer Ebene bundesweit für den Berufsstand stark.

Der gemeinnützige Verein engagiert sich für bessere Arbeitsbedingungen und dafür, dass in der Kindertagespflege ein anerkanntes Berufsbild geschaffen wird. Die Berufsvereinigung will von der Basis aus arbeiten und ist direkt an die praktische berufliche Arbeit der Kindertagespflegepersonen gekoppelt.

„Kindertagespflegepersonen sind meist selbstständig tätig, sie werden vom Landkreis Friesland geprüft, vermittelt und ihre Arbeit wird gefördert“, teilt die neue Regionalgruppe mit. „Wir wollen uns gegenseitig lokal informieren und die Ziele und Interessen der Berufsvereinigung Kindertagespflege in Friesland bei Verwaltung und Politik vertreten. Gemeinsam können wir mehr bewirken.“ Aktuelle Ziele sind eine monatliche Pauschalzahlung ohne Rückzahlung und eine Absicherung im Krankheitsfall. Als erste Regionalgruppensprecherin wurde Katrin Rothenburg gewählt, zweite ist Petra Popken. Viermal jährlich sind Mitgliedertreffen geplant und es soll Stammtischtreffen geben. Die Regionalgruppe ist erreichbar per Mail an rg-friesland@berufsvereinigung.de.

