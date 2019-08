Varel /Langendamm In Sachen Sport- und Bürgerpark dürften an diesem Dienstagabend die Weichen gestellt werden: Der städtische Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz tagt ab 17 Uhr im Rathaus II in Langendamm und hat das Thema natürlich wieder auf der Tagesordnung.

In der Sitzung sollen die Mitglieder über den vorläufigen Förderantrag für den Sportpark in Langendamm abstimmen. Dem Entwurf für das neue Sportzentrum in Langendamm hatte der Förderkreis Bürgerpark Windallee einen Alternativvorschlag entgegengehalten. Demnach sollte auf den neuen Sport- und Bürgerpark in Langendamm verzichtet, dafür das Waldstadion mit seinen umliegenden Flächen weiterentwickelt und modernisiert werden. Dieser Vorschlag steht in der Ausschusssitzung allerdings nicht zur Debatte.

Der Beschlussvorschlag, den Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner den Ausschussmitgliedern vorlegen will, hat allerdings durchaus das Potenzial, als Kompromiss alle Beteiligten zufrieden zu stellen.

Der Gedanke dahinter: In Langendamm wird das neue Leichtathletikstadion samt Kunstrasenplatz als neue Sportstätte für Varel gebaut. Das Waldstadion samt Schlackeplatz und weiterer Flächen soll aber nicht – wie ursprünglich im Sportstättenentwicklungskonzept angedacht – verkauft und für Wohnbebauung genutzt werden, sondern erhalten bleiben. So könnte das Areal laut Wagner weiterhin zu Schul-, Vereins- und Freizeitzwecken genutzt werden.

Allerdings besteht die Gefahr, dass dieser Plan für die Stadt teuer wird. Die ursprüngliche Idee war schließlich, den Sport- und Bürgerpark Langendamm unter anderem aus den Erlösen des Verkaufs des Waldstadions zu finanzieren. Die Stadtverwaltung schätzt die Einnahmen daraus auf 1,1 Millionen Euro. Ohne Grundstücksverkauf muss diese Summe aus den Haushaltsmitteln der Stadt gestemmt werden.

Zur Erinnerung: Planung und Bau des neuen Sportparks sollen laut vorläufiger Kostenschätzung rund 7,1 Millionen Euro Kosten. Der Bund hat der Stadt Fördermittel in Höhe von 4 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Den Rest muss die Stadt aus eigener Tasche bezahlen.

Die Gruppe G6 – bestehend aus Grünen, Linken und den beiden parteilosen Ratsmitgliedern Alexander Westerman und Cordula Breitenfeldt – hat einen Antrag auf Änderung des Projektthemas gestellt. Demnach soll der Sportpark am zu sanierenden Standort Langendamm umgesetzt, der Standort Windallee in einen Bürgerpark mit Bewegungs- und Trainings- sowie Begegnungsmöglichkeiten umgewandelt werden. Alternativ könne die Verwaltung einen entsprechenden neuen Vorschlag machen.

Dem von Bürgermeister Wagner vorgeschlagenen Kompromiss scheint daher nichts entgegen zu stehen.