Varel Welche Vareler sind die „Menschen des Jahres 2019“? Diese Frage wird an diesem Montag, 10. Februar, beim NWZ-Jahresempfang im Waisenhaus beantwortet. 31 Leserinnen und Leser haben dem „Gemeinnützigen“ Kandidaten vorgeschlagen. Viele wurden gleich mehrfach nominiert.

Auch bei der zehnten Wahl hat die NWZ neben Vorschlägen von Männern und Frauen auch Gruppen zugelassen. Der Grund: Viele der außerordentlich engagierten Ehrenamtlichen wollten aus Bescheidenheit nicht alleine für ihre Leistung im Rampenlicht stehen, oder gar einen Preis dafür bekommen.

Sie fühlen sich als Teil einer Gruppe, eines Vorstands oder eines Teams. „Deshalb haben wir uns erneut dazu entschieden, die Menschen des Jahres 2019 zu ehren. Das kann also ein Mann oder eine Frau sein, oder eine Gruppe aus mehreren Personen, die sich in besonderer Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt haben“, erläutert Olaf Ulbrich, Leiter der NWZ-Redaktion in Varel.

Er gehört auch zur Jury, die die Sieger der diesjährigen Aktion gewählt haben. Ihr gehörten zudem noch an Rebekka Burmester, Direktorin der Oldenburgischen Landesbank (OLB) in Varel, sowie Mühlenkönigin Nathalie Franz.