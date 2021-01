Leserumfrage zum Superwahljahr: Wer zieht als Bürgermeister ins Vareler Rathaus?

Varel Das Superwahljahr 2021 wirft auch in Varel seine Schatten voraus. Höhepunkt dürfte am 12. September die Wahl zum Bürgermeister der Stadt. Drei Kandidaten haben im Rennen um das Rathaus bisher ihren Hut in den Ring geworfen.

Der Amtsinhaber Gerd-Christian Wagner (SPD) bewirbt sich um eine dritte Amtszeit als Verwaltungschef. Der 56-Jährige ist seit 1. November 2006 Bürgermeister seiner Geburtsstadt. 2014 wurde er in einer Stichwahl gegen Rainer Rädicker bestätigt.

Die Vareler CDU unterstützt den parteilosen Kandidaten Torsten Tschigor (50). Er arbeitet derzeit als Kämmerer der Stadt Brake in der Wesermarsch und ist wie Wagner ein Verwaltungsfachmann.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Als erster Kandidat stellte sich im vergangenen Jahr der parteilose Vareler Ratsherr Alexander Westerman (44) vor. Der gelernte Kaufmann bildet sich derzeit zum Wirtschaftsfachwirt weiter.