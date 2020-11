Notbetrieb für Kita an der Wiese

Varel Das Gesundheitsamt des Landkreises Friesland teilt mit, dass die Quarantäne für die Kita an der Wiese in Büppel aufgehoben wird, mit Ausnahme einer Kindergartengruppe, die voraussichtlich noch bis einschließlich Donnerstag, 19. November, in Quarantäne bleibt. Ab diesen Mittwoch wird der Betrieb in der Kita an der Wiese zunächst im Notbetrieb fortgesetzt. Das Gesundheitsamt des Landkreises hatte am 4. und 5. November für den Kindergarten und die Krippe der städtischen Kita an der Wiese Quarantäne angeordnet.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen