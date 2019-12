Varel „Leute, die einen schief von der Seite angucken, regen mich auf. Ich denke dann immer: Hoffentlich kommt ihr nie in eine Notsituation“, sagt die 36-jährige Obdachlose. Ihrer Meinung nach kann jeder obdachlos werden. Das gehe sehr schnell. Es reiche ja schon, die Miete länger nicht zu bezahlen.

Sie selbst hat wegen familiärer Probleme, die sie nicht genauer benennen möchte, mit dem Trinken angefangen, um sich zu betäuben. Um etwas gegen ihre Alkoholsucht zu unternehmen, ist sie in eine Sozialeinrichtung in Cloppenburg gegangen, die ihr auch geholfen hat – obwohl sie dort mit dem Personal und den anderen Bewohnern nicht zurechtgekommen ist. „Weil ich Single bin und keine Eltern mehr habe, stand ich danach aber auf der Straße. Ich liebe die Nordsee, darum bin ich nach Varel gekommen. Ich habe dann nach einer Sozialwohnung gefragt, aber es war keine mehr frei.“

Seit sechs Wochen lebt die gelernte Bäckereifachverkäuferin nun auf der Straße und seit zwei Wochen im Vareler Bahnhof und dem kleinen Waldstück daneben. „An den Bahngleisen bin ich vor Wind und Niederschlag geschützt“, sagt sie. „Vor Kurzem ist mein Bundeswehrrucksack komplett nass geworden. Das war nicht schön.“ Neulich ist sie außerdem ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil ihre Füße wegen der Kälte angeschwollen sind. „Ich hatte da keine Strümpfe und habe immer noch keine festen Schuhe“, sagt sie. „Außerdem habe ich die Nervenkrankheit Polyneuropathie. Das hat auch nicht unbedingt geholfen.“

Nachts versucht sie, nicht zu schlafen, weil sie Angst hat, bestohlen zu werden. „Ich habe mein Sack und Pack ja immer dabei und für mein Fahrrad hatte ich bis vor Kurzem kein Schloss. Und für eine Frau ist es nachts besonders gefährlich.“ Daher schläft sie eher tagsüber im Bahnhof, weswegen einige Leute schon die Polizei gerufen haben.

„Die Reaktionen der Leute auf Obdachlose sind unterschiedlich“, sagt sie. „Einige sagen nicht mal ,Hallo‘, andere unterhalten sich eine halbe Stunde mit einem oder geben einem Geld oder einen Kaffee aus. Eine ältere Dame fragt im Bahnhof immer, wie es mir geht.“ Abweisende Reaktionen findet sie nicht gut, weil es schließlich jeden erwischen könne. Auch Wiebke Bartels von der Ambulanten Wohnungslosenhilfe Friesland pflichtet ihr bei: „Man kann auf viele Arten obdachlos werden. ,Den’ Obdachlosen gibt es nicht. Aber keiner macht das, weil er Bock drauf hat.“

Den Kontakt zu anderen Leidensgenossen meidet die Obdachlose trotzdem: „Die trinken fast alle und ich habe Angst, dann wieder da rein zu rutschen.“ Hilfe erhält sie von der Obdachlosenhilfe, die in Varel 20 Personen fest betreut. Diese Hilfe müsse man aber auch annehmen.

Einen ersten Schritt von der Straße macht sie in einigen Tagen, wenn sie in eine Sozialwohnung einzieht. Dann bekommt sie ihr Arbeitslosengeld II auch komplett. Zur Zeit muss sie ihr Geld täglich bei der Obdachlosenhilfe abholen. Dass noch weitere Schritte folgen müssen, dessen ist sie sich bewusst: „Erst einmal möchte ich meine Sachen aus der Sozialeinrichtung in Cloppenburg holen und eine Erstausstattung für die Wohnung beantragen. Dann möchte ich bei der Vareler Tafel nachfragen, ob ich dort als Aushilfe arbeiten kann, um wieder einen geregelten Tagesablauf zu haben. Und ich will in einen Sportverein oder in eine Walking-Gruppe, weil Laufen mein Hobby ist.“

Wenn sie einen Wunsch frei hätte, würde sie sich wünschen, dass es in der Gesellschaft weniger Vorbehalte gegenüber Obdachlosen gibt: „Manchmal reicht schon ein freundliches ,Hallo‘, ein nettes Wort oder ein bisschen Smalltalk. Das ist so viel wert.“