Varel Varel hat eine neue Wählergemeinschaft: Werner Kittel, Otmar Mammen, Heino Mondorf, Manfred Mondorf, Cornelia Papen, Heiko Scheepker, Rita Schuster und Thomas Suckow haben sich in der Wählergemeinschaft „Klare Kante“ zusammengefunden. Allen ist gemein, dass sie zuvor im Vorstand des aufgelösten SPD-Ortsvereins Varel-Stadt gearbeitet haben.

„Das haben wir gerne gemacht und waren mit Hingabe bei der Sache“, schreibt die neue Wählergemeinschaft in einer Pressemitteilung. „In den politischen Themen und auch im persönlichen Umgang klafften die Unterschiede zu den offiziellen Vertretern der anderen Vareler Ortsvereine mit der Zeit unter vielen Enttäuschungen so weit auf, dass es so nicht mehr weiter ging“, heißt es dort weiter. „Da haben wir uns schweren Herzens für die Trennung entschieden.“

Ihre politischen Grundsätze wollen die Ex-Sozialdemokraten aber beibehalten: „Wir sind in den langen Jahren der Mitgliedschaft nachhaltig von der Sozialdemokratie geprägt worden. Dazu stehen wir, da ist unsere Haltung völlig eindeutig.“ Man werde sich weiterhin in die Kommunalpolitik in Varel und in Friesland einmischen. „Es ist unser Ziel, mit unseren Mitbürgern ins Gespräch zu kommen.“

Sprecherin von „Klare Kante“ ist Ratsfrau Cornelia Papen. Zukunft Varel hat ihr drei Ausschusssitze überlassen, was sicherstelle, dass sie so „ihr volles Recht auf Wortbeiträge und Entscheidungen beibehält, was für Ratsmitglieder ohne Anbindung an eine Gruppe oder Partei deutlich eingeschränkt ist“.

Das Programm befinde sich derzeit noch in der Entwicklung. Nur soviel: „Wir haben uns vorgenommen, achtsam mit unserer schönen Heimatstadt umzugehen, um ihre Möglichkeiten für eine hohe Lebensqualität zu erhalten.“ Zuviel sei zuletzt im „kleinen Kreis“ beschlossen worden. Feste Bündnisse mit Fraktionszwang werde man nicht eingehen, sei aber grundsätzlich offen für eine Zusammenarbeit mit anderen.