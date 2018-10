Varel Der Streit um eine mögliche Fusion der vier SPD Ortsvereine in Varel geht weiter. Noch am späten Montagabend veröffentlichte der Ortsverein (OV) Varel-Stadt eine Stellungnahme auf dem Online-Portal „Mein Varel“ der NWZ. Dr. Heiko Scheepker vom OV Varel-Stadt wandte sich am Dienstag mit einem weiteren Schreiben an den „Gemeinnützigen“.

Demnach habe der OV Varel-Stadt den Kreisvorstand nie um Hilfe gebeten, um eine neue Wahlordnung der Delegierten für den Stadtverband auf den Weg zu bringen. „Wir sind davon überzeugt, dass wir ausreichend Urteilskraft besitzen, um unsere Probleme selbst zu lösen. Alles andere betrachten wir als Einmischung von außen“, schreibt der OV in der Stellungnahme. Über eine Zusammenlegung aller Vereine bestehe keine Einigkeit.

Überhaupt sei gar kein Zusammenhang zwischen einer neuen Wahlordnung für die Delegierten des Stadtverbands und einer Fusion der Ortsvereine zu erkennen. Diese Wahlordnung sei anfällig für Manipulationen, was bereits ausgenutzt worden sei. Deshalb bedürfe es dort einer Veränderung, heißt es in dem Schreiben. Aus Sicht des OV Varel-Stadt ist die Fusions-Debatte ohnehin nur ein Vorwand: „Aus unserer Sicht sehen wir hier eine Implementierung von persönlichen Machtansprüchen innerhalb der Vareler SPD. Hier verfügt die SPD Varel über eine langjährige, leidvolle Erfahrung mit zahlreichen Opfern.“

Ohnehin müssten Veränderungen „aus den Ortsvereinen selbst kommen und nicht von außen an die Ortsvereine herangebracht werden, mit dem Ziel, den intakten Ortsverein Varel-Stadt zu eliminieren.“

Eine Begründung, warum der Kreisverband sich des OV Varel-Stadt entledigen möchte – und das möglichst zeitnah auf einer Versammlung am 22. Oktober – liefert Heiko Scheepker gleich mit: Demnach werde der Ortsverein Anfang 2019 turnusgemäß die Leitung des Stadtverbandes für zwei Jahre übernehmen und man wolle die Zeit nutzen, um „für Transparenz bei der Aufstellung der Liste für die Wahl des Stadtrates und die Wahl des Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zu sorgen“.

Dass bei einer „Zwangsvereinigung“ der vier SPD-Ortsvereine noch drei weitere Vereine ihre Selbstständigkeit verlieren würden, das seien aus Sicht des Kreisvorstands „nur Kollateralschäden“, so Scheepker.

Scheepker schreibt außerdem, dass Mobbing in der Vareler SPD „ein wesentliches und gängiges Element zur Durchsetzung von politischen Zielen“ sei. Das hatte Thomas Suckow, Kassierer des SPD-OV Varel-Stadt, den anderen Ortsvereinen und dem Kreisverband vorgeworfen. Die SPD-Kreisverbandsvorsitzende, Elfriede Ralle, hatte das am Montag zurückgewiesen.