Varel Zukunft Varel (ZV) lehnt den Haushaltsentwurf für die Jahre 2020/21 der Stadt Varel ab. Das teilte ZV in einem Schreiben an den „Gemeinnützigen“ mit. Der Grund: die Steigerung des Schuldenstands. Demnach sehe der Entwurf für den Doppelhaushalt eine Steigerung des städtischen Schuldenstands auf etwa 20 Millionen Euro vor. Derzeit liege er bei 14 Millionen Euro.

Ratsherr Leo Klubescheidt zeigte sich besorgt: „Nach den Plänen der Verwaltung müssen für über sechs Millionen Euro neue Kredite aufgenommen werden, um die vorgelegten Vorhaben zu finanzieren“, schreibt er.

Nach den guten Einnahmen bei der Gewerbesteuer aus den letzten Jahren habe er die Hoffnung auf eine nachhaltige Verbesserung der Haushaltslage gehabt. „Aber die in den kommenden Jahren voraussichtlich stark sinkenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer und die steigenden Ausgaben im Verwaltungsgeschäft zeichnen sich bereits ab, ohne dass diese schon in die Planungen der Folgehaushalte Einzug gefunden haben“, so Klubescheidt weiter.

Darunter fallen laut Klubescheidt zum Beispiel Ausgaben für das Tivoli, für den Erhalt und Sanierung der bestehenden Sportstätten wie etwa das Waldstadion, die personelle Stärkung des Heimatmuseums und verbundene Einrichtungen, die Wasserturmreparatur und auch die laufenden Kosten für den geplanten Sportpark ab 2023. Eine „freie Spitze“, wie in den Vorjahren, gebe es nicht mehr. „Alle Investitionen müssen aus Krediten finanziert werden“, so Klubescheidt.

Sein Fraktionskollege Axel Neugebauer erklärt in dem Schreiben, dass er viele Investitionen durchaus begrüße, vor allem die Aufstockung des Ansatzes für die Straßenunterhaltung auf 150 000 Euro, der von Zukunft Varel schon seit längerem gefordert wurde. Er nimmt den Haushaltsentwurf auch als Anlass, den Landkreis Friesland zu einer Senkung der Kreisumlage aufzufordern. „Ein Drittel des gesamten Haushalts der Stadt geben wir an den Kreis ab, das sind 15 Millionen Euro. Der Kreis hat seit 2011 seine Schulden halbiert, bei den Städten und Gemeinden steigen die Schulden“, so Neugebauer. „Ab 2022 haben wir ein strukturelles Defizit, wenn dann auch noch die Zinsen steigen, geht wirklich gar nichts mehr.“

Zukunft Varel könne dem Haushaltsentwurf daher nicht zustimmen. ZV fordert daher, dass beim Sportpark in Langendamm nachgebessert und die Entwicklung von Gewerbeflächen vorangetrieben wird – ebenso wie die Entwicklung neuen Baulands. „Alle diese Maßnahmen müssen beschlossen und dann auch umgesetzt werden, um Varel für die Zukunft besser aufzustellen“, heißt es in dem Schreiben von Zukunft Varel.