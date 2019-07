Varel Ein Bürgerpark an der Windallee bei gleichzeitigem Erhalt des Waldstadions und ein Sportpark mit einem ganzjährig bespielbaren Fußballplatz in Langendamm: Diese Ideenskizze des „Förderkreises Bürgerpark Windallee“ ist in der Politik auf Interesse gestoßen. Die Vareler CDU nannte den Vorschlag, den die Gruppe mit 20 aktiven Mitgliedern am Samstag im „Gemeinnützigen“ vorgestellt hatte, einen „diskussionswürdigen Alternativvorschlag“. Der parteilose Ratsherr Alexander Westermann schrieb zudem: „Wir müssen über den Vorschlag des Förderkreises diskutieren und neu denken.“

In ihrer Mitteilung betonten die Christdemokraten, dass sie sich für den Sport in Varel einen deutlichen Schritt nach vorn wünschen, der von einer möglichst breiten Mehrheit getragen werde. „Aus unserer Sicht ist die bisherige Skizze zum Sportpark Langendamm ein guter Aufschlag, der den Wünschen sehr nahe kommt und Raum lässt für weitere Einrichtungen für Sport und Kultur“, schrieb der Stadtverbandsvorsitzende Hergen Eilers: „Wir sehen hier die Chance, nach und nach die Entwicklung zu einem attraktiven Sport- und Bürgerpark voranzutreiben.“

Der nun vom Förderkreis unterbreitete andersartige Vorschlag sei indes attraktiv. „Unabhängig von der Frage, ob diese Lösung mehrheitsfähig ist, bleibt offen, inwieweit eine entsprechende Umplanung organisatorisch und inhaltlich überhaupt noch möglich ist. Wir möchten die Verwaltung bitten, für Klarheit zu sorgen, ob zum jetzigen Zeitpunkt noch elementare Änderungen vorgenommen werden können, ohne die Förderung von vier Millionen Euro € zu gefährden“, so die CDU.

Um einen Sport- und Bürgerpark in Langendamm zu realisieren, soll laut Antrag das Waldstadion an der Windallee aufgegeben werden. Dieses sieht ein Antrag der Stadt an den Bund auf finanzielle Unterstützung vor. Und der Haushaltsausschuss des Bundestages hat dafür eine Förderung in Höhe von vier Millionen Euro in Aussicht gestellt.

„Wir als CDU legen weiter Wert auf eine geklärte Finanzierung, die künftigen Haushalten nicht zu hohe Lasten auferlegt. Das Konzept sah bisher vor, das komplette Gelände an der Windallee zu verkaufen, um die Finanzierung sicherzustellen. Es gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings keine Pläne für eine konkrete Verwertung, die ohnehin gut überlegt sein will“, schreibt Hergen Eilers.

Und weiter: „Wir sind somit für Alternativen offen. Insbesondere für die Fläche des Waldstadions sind auch andere Nutzungen wie für Erholung und Kultur denkbar. Das Waldstadion würde dann bis zur Fertigstellung in Langendamm sicher als Sportanlage genutzt werden können, und die weitere Entwicklung würde dann gegebenenfalls vom kommenden Rat entschieden werden.“

Alexander Westerman kündigte an, die Idee des Förderkreises zu unterstützen. Dass bisher nicht über Alternativen gesprochen worden sei, liege daran, dass „der politische Mehrheitswille dazu nicht vorhanden war und von der Verwaltung kein positives Signal zum Erhalt der Sportstätte Windallee, mit einer guten Alternative und weiterem Ausbau zum Bürgerpark berücksichtigt wurde“. Deshalb könne das, „was uns bisher von der Verwaltung präsentiert wurde, nicht als alternativlos betrachtet werden und so im Raum stehen bleiben“, so Alexander Westerman.

