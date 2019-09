Varel Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner hat im Gespräch mit dem „Gemeinnützigen“ betont, dass man mit der Papier- und Kartonfabrik nach einer Lösung suchen will, die sowohl die Stadt als auch die PKV zufriedenstellt. Wagner machte aber auch klar, dass man daran festhalten wolle, den Sport- und Bürgerpark wie geplant mit der Hilfe von Fördergeldern des Bundes umzusetzen. Auf die vier Millionen Euro Förderung zu verzichten und stattdessen Mittel der PKV in Anspruch zu nehmen, sei für ihn die „ultima ratio“, also die letztmögliche Lösung.

Wagner zeigte sich in einer Stellungnahme überzeugt, dass „das erstmalige Signal der finanziellen Unterstützung in dieser Sache (...) bei weiterer Diskussion sicherlich auch zu neuen Lösungen (führt), die im Sinne eines gerechten Interessenausgleichs umsetzungsfähig sind“. Es könnte zu Lösungsmöglichkeiten führen, die „über dem jetzt engen Budgetrahmen liegen können“. In den kommenden Wochen könne man noch Korrekturen an dem Zahlenwerk vornehmen, das am 14. November vom Rat der Stadt Varel beschlossen werden soll.

Er betonte, dass „die Stadt Varel und die PKV immer partnerschaftlich miteinander umgegangen sind und zukünftig auch werden“. Die Symbiose aus erfolgreichem Industriebetrieb und unternehmensfreundlicher Kommune habe das Unternehmen „zu dem werden lassen, wovon beide Partner partizipieren“.

Dass der Papier- und Kartonfabrik beim Bau des Sport- und Bürgerparks mögliche Erweiterungsflächen verloren gehen, sei auch aus Sicht der Stadt „misslich“. „Wir würden einem verlässlichen Partner gerne mehr Fläche zur Verfügung stellen. Durch einen getätigten Flächenerwerb ergeben sich nach unserer Ansicht neue Möglichkeiten“, schreibt der Bürgermeister. „Insofern sehe ich auch hier Raum für weitere Gespräche und Lösungen.“

Hier die komplette Stellungnahme von Wagner:

Sehr geehrter Herr Evers,

zunächst herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme, die ich an die Ausschussmitglieder – wie von Ihnen gewünscht – umgehend habe verteilen lassen. Im Ausschuss selber ist es nicht zu einer Diskussion über Ihre Lösungsidee gekommen, da wegen der Kurzfristigkeit einige Ausschussmitglieder verständlicherweise nicht in der Lage waren, darauf zu reagieren.

Im Ausschuss wurde bat darum, dass ich zu Ihrer Lösungsidee und den geschilderten Konfliktlagen Stellung beziehe. Dies möchte ich gerne tun.

Zunächst möchte ich genau wie Sie betonen, dass die Stadt Varel und die PKV immer partnerschaftlich miteinander umgegangen sind und zukünftig auch werden. Die Symbiose aus erfolgreichem Industriebetrieb und unternehmensfreundlicher Kommune hat ihr Unternehmen mit Ihren Arbeitnehmern der Region und unseren Bürgerinnen und Bürgern in einem attraktiven Wohnumfeld zu dem werden lassen, wovon beide Partner partizipieren.

Wie allen bekannt, nahmen die Planungen zum Sportpark Langendamm im August 2018 Fahrt auf. Gegenwärtig erarbeiten wir einen Antragentwurf, der Mitte November in Richtung Berlin abgegeben werden soll. Dieser Plan wurde der Öffentlichkeit und Ihnen vorgestellt. Gegen diese Planungen wurden auch schon in der örtlichen Presse vom 21.08.2019 Bedenken geäußert, die auch von Ihnen damals unterstrichen wurden. Insofern sind auch der Kommunalpolitik diese Bedenken bekannt gewesen und stellen eine in Schrift gegossene Darstellung der Kommunalpolitik schon bekannter Themen dar, was aber durchaus positiv als klare Zusammenfassung zu verstehen ist.

Bevor ich im Sinne von Frau Busch kurz Stellung zu den einzelnen Punkten beziehe, möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich es als äußerst positiv empfinde, dass die PKV sich finanziell an einer Optimierung der Situation beteiligen möchte. Dies zeigt, dass es Lösungsmöglichkeiten geben kann, die über dem jetzt engen Budgetrahmen liegen können. Insofern können auch in den nächsten Wochen noch Korrekturen im Zahlenwerk vorgenommen werden, welches wir am 14. November im Rat beschließen sollten, um die Förderung des Bundes zu sichern.

Einschränkung der PKV-Verkehrsströme:

Die von Ihnen prognostizierten 400 LKW Anlieferungen führen zu 800 Ein- und Ausfahrten pro Tag. Aus städtischer Sicht stellt die Verkehrssituation schon jetzt eine eher unglückliche Situation dar (schlechte Sichtbeziehung beim Ausfahren, kreuzender Radfahrverkehr), die einer Entschärfung unterzogen werden sollte. Mit Ihrem Haus und Herrn Verkehrsplaner Prof. Dr. Schwerdthelm wurden verschiedene Varianten beleuchtet. Die sich abzeichnende Lösung wird nach Ihrer Einschätzung als erheblich störend angesehen. Aus Sicht der Kommune sollte uns allen an einer möglichst sicheren Lösung liegen, die ohne Zweifel geschaffen würde. Logistikprobleme im Werk selber könnten sicher einer erneuten Untersuchung unterzogen und ebenfalls gelöst werden. Hier sind wir gerne behilflich. Die Kostenfrage muss hinter die Sicherheitsfrage zurücktreten, wäre aber ebenso eher nebensächlich.

Fehlende Erweiterungsfläche:

Der eingeworfene Aspekt der unmittelbaren Gewerbe- bzw. Industrienähe, der auch schon im Rahmen einer Ausschusssitzung angesprochen wurde, ist auch aus unserer Sicht misslich, denn wir würden einem verlässlichen Partner gerne mehr Fläche zur Verfügung stellen. Durch einen getätigten Flächenerwerb ergeben sich nach unserer Ansicht neue Möglichkeiten, die wir gerne besprechen können. Insofern sehe ich auch hier Raum für weitere Gespräche und Lösungen.

Immissionssituation:

Die Stadt Varel kennt die PKV seit Jahrzehnten als äußerst immissionsminimierenden Betrieb, der die gesetzlichen Vorgaben beachtet. Sowohl die Nähe und Lage zwischen PKV und Sportpark sowie die dazwischen bestehende Hauptwindrichtung geben hier aus gesundheitsrelevanter Sicht keinerlei Anlass zur Besorgnis. Wie Sie auch feststellen, ist Geruch zunächst sehr subjektiv. Beim jahrzehntelang betriebenen Sportplatz Langendamm konnte stadtseitig keine Beschwerde vernommen werden. Durch die angesprochenen Verbesserungen Ihrer Produktionsanlagen ist sogar noch mit einer geringeren Beeinträchtigung zu rechnen.

Insgesamt ist damit festzustellen, dass bei Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorgaben durch die PKV und der Stadt Varel erhebliche Störpotenziale gerade nicht zu befürchten sind. Als Partner den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber sollte es in unserem gemeinsamen Interesse liegen, dies aufrecht zu erhalten.

Wie oben aufgezeigt, ergeben sich weitere Optimierungsmöglichkeiten, um insbesondere die Werksentwicklung gerade nicht zu beeinträchtigen. Weitere Gespräche in den nächsten Wochen werden hier Klarheit geben. Allerdings muss hier natürlich angemerkt werden, dass der Ortsteil Langendamm beim Herannahen des Industriebetriebes PKV lärmtechnisch betroffen wäre. Dies war insbesondere ein Grund, hier im Sinne einer Pufferfunktion zwischen dem Industriebetrieb und der Wohnsiedlung einen Sportpark zu kreieren. Diese Schutzfunktion des Sportparks sollte damit auch im Interesse der PKV liegen.

In unserem letzten Gespräch hatte ich Ihnen dargestellt, warum gerade der Standort Langendamm ausgewählt wurde. Eine andere vergleichbar gelegene Fläche ist nicht ersichtlich.

Das erstmalige Signal der finanziellen Unterstützung in dieser Sache führt bei weiterer Diskussion sicherlich auch zu neuen Lösungen, die im Sinne eines gerechten Interessenausgleichs umsetzungsfähig sind. Nach meiner Wahrnehmung wird damit den sportbegeisterten Bürgerinnen und Bürgern, der PKV und letztlich der gesamten Stadt Varel gedient.

Lassen Sie uns daher diese Perspektiven nutzen. Ich werde zeitnah den Kontakt suchen.