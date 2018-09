Varel Der Stadtrat hat am Mittwochabend bei fünf Gegenstimmen beschlossen, einen Förderantrag zum Bau eines Sport- und Bürgerparks in Varel zu stellen. Bei einem Zuschlag würden bis zu vier Millionen Euro vom Bund fließen – mehr als die Hälfte der Investitionssumme. Die Bundesregierung stellt im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 100 Millionen Euro bereit.

Was für ein Projektist geplant ?

In Varel soll ein Sport- und Bürgerpark errichtet werden. Dazu hat die Verwaltung eine Projektskizze erstellt, mit der sie sich um die Fördergelder bewirbt. Das Projekt sieht vor, „am zu sanierenden Standort Langendamm“ eine zentrale Sportstätte zur errichten und gleichzeitig das Waldstadion an der Windallee aufzugeben. Geplant ist eine moderne Sportanlage unter anderem mit einem Kunstrasenplatz.

Was kostet das

eingereichte Projekt ?

Das Investitionsvolumen beträgt nach ersten Schätzungen der Stadtverwaltung rund 7,5 Millionen Euro. Darin enthalten ist ein Grunderwerb sowie eine nicht förderungsfähige Erweiterung des bisherigen Bestandes.

Wie soll das Projekt

finanziert werden ?

Erhält der eingereichte Antrag den Zuschlag, würde der Bund das Projekt im Idealfall mit dem Maximalbetrag in Höhe von vier Millionen Euro fördern. Der Eigenanteil der Stadt würde dann bei rund 3,5 Millionen liegen. Dieser „sollte überwiegend aus dem Verkauf des Waldstadions finanziert werden“, rechnet die Stadtverwaltung vor. Zudem werden bei einem Zuschlag Mittel aus dem Haushalt bereitgestellt.

Wie stehen die Chancen

auf eine Förderung ?

„Die Wahrscheinlichkeit einer Förderung muss als gering angesehen werden“, bewertet die Stadtverwaltung die Chancen auf einen Zuschlag. Dieses werde anhand von Zahlen des nahezu identischen Förderprogramms aus dem Jahr 2015 deutlich. Damals hatte die Stadt Varel Gelder für die Sanierung des Hallenbades beantragt. Das Fördervolumen von ebenfalls 100 Millionen Euro war 20-fach überzeichnet, sprich das Antragsvolumen betrug zwei Milliarden Euro.

Wer entscheidet, wer einen Zuschuss erhält ?

Laut Ratsherr Karl-Heinz Funke (Zukunft Varel) entscheiden die Bundestagsabgeordneten der Regierungsfraktion, welche Projekte gefördert werden. Gibt es Befürworter für Friesland, müsse Varel gegebenenfalls mit weiteren Anträgen anderer Kommunen aus dem Kreis konkurrieren.

Wie geht es mit dem

Antrag jetzt weiter ?

Mit dem Ratsbeschluss vom Mittwoch sagt die Stadt zunächst zu, dass das Projekt beim Erhalt der Förderung umgesetzt wird. Da es sich bei der eingereichten Projektskizze um einen Rohentwurf handelt, muss diese im Falle einer Förderung noch ausgestaltet werden. Die erste Entscheidung fällt bis zum 15. November. Bis dahin sollen in den politischen Gremien weitere Einzelheiten beraten werden. „Das ist sportlich, da eine Entscheidung zu treffen“, sagte Carsten Kliegelhöfer (Grüne). Er forderte angesichts der Millionenaufwendung, die trotz der Förderung auf die Stadt zukomme, „transparente Entscheidungen, die die Bürger nachvollziehen können“. „In der Kurzfristigkeit kann man das Thema nicht transparent diskutieren“, meinte Cordula Breitenfeldt (parteilos).