Varel Das Waldstadion an der Windallee in Varel soll als Sportstätte für den Freizeit- und Schulsport erhalten bleiben und der Vereinssport zukünftig vorrangig an anderen Standorten – insbesondere im neuen Sportpark Langendamm – stattfinden. Das sieht der Entwurf des Förderantrags für den Sportpark Langendamm vor, für den sich der Planungsausschuss der Stadt Varel am Dienstagabend mit einer großen Mehrheit ausgesprochen hat. Lediglich die Gruppe G 6 stimmte dagegen.

Der Schotterplatz und die Rasenfläche bei der Deharde-Turnhalle sollen nicht verkauft und der Sportpark soll mit dem in Aussicht gestellten Bundeszuschuss in Höhe von vier Millionen Euro und allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden. Etwa acht Millionen Euro wird der neue Sportpark inklusive Grunderwerb kosten.

Die Verwaltung wird jetzt den Entwurf des Förderantrags einreichen und am 30. September wird Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ein Koordinierungsgespräch führen.