Varel Aus vier mach’ eins: Vor etwa einer Woche hatte der SPD Kreisverbandsvorstand Friesland zu einer Versammlung aller vier Vareler Ortsvereine eingeladen. Das Thema: eine mögliche Fusion der vier Vereine zu einem neuen. Die Pläne kommen aber nicht überall gut an. Sogar von einer „Zwangsvereinigung“ ist die Rede.

Warum steht eine Fusion zur Debatte ?

Bisher ist die SPD in Varel auf vier Ortsvereine verteilt: Varel-Stadt, Dangastermoor, Obenstrohe und Büppel. Aus diesen Ortsvereinen kommen die Delegierten für den Stadtverband Varel, die beispielsweise einen Bürgermeister-Kandidaten bestimmen. Das Problem: Es gibt viel doppelte Arbeit und mehrfache Strukturen. Weil die Zahl der Mitglieder gesunken ist, stimmt nun auch die Berechnung der Delegierten für den Stadtverband nicht mehr. Daher steht jetzt die Fusion zu einem einzigen Vareler Ortsverein zur Debatte.

Was wird an dem Vorschlag kritisiert ?

Kritik kommt von Thomas Suckow, Kassierer des SPD Ortsvereins Varel-Stadt. Er hat sich mit einem Brief an den „Gemeinnützigen“ gewandt, in dem er über seine persönlichen Ansichten zu dem Thema schreibt: „Sofern es zu einer Zwangsvereinigung der Vareler SPD-Ortsvereine kommt, werde ich sofort aus der SPD austreten!“

Vier SPD-Ortsvereine für Varel Die SPD hat in Varel insgesamt vier Ortsvereine: Varel-Stadt, Büppel, Obenstrohe und Dangastermoor. Insgesamt sind in diesen vier Ortsvereinen 252 Sozialdemokraten organisiert. Die meisten Mitglieder hat der Ortsverein in Varel-Stadt. In Varel gibt es außerdem einen SPD-Stadtverband, dessen gewählter Vorsitzender Uwe Brennecke ist. Die Ortsvereine entsenden Delegierte an den Stadtverband, die beispielsweise einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahlen bestimmen. Weil die Berechnung der Delegierten zum Stadtverband wegen gesunkener Mitgliederzahlen nun aber nicht mehr stimmt, wurde die Idee entwickelt, aus den vier Ortsvereinen einen zu machen. Darüber soll am 22. Oktober abgestimmt werden.

Er wirft den Führungen der anderen SPD-Ortsvereine vor, dass sie den Vareler Ortsverein, zum Teil mit Hilfe und Unterstützung des Kreisvorstands, „inhaltlich, personell und strukturell gemobbt“ hätten. Dazu kämen zahlreiche Mitläufer, zu denen Suckow auch die Hauptamtlichen in Wilhelmshaven, Oldenburg, Hannover und Berlin zählt. „Ich habe die Schnauze voll!“, schreibt Suckow.

In den vergangenen zwei Jahren habe er viel Zeit mit „absolut überflüssigem und unprofessionellem Sitzungsgeschwafel auf Kreisparteiebene verplempert“, das ihn nur davon abgehalten habe, sich inhaltlich mit Themen auseinander zu setzen.

Zudem wirft er dem Kreisvorstand vor, dass dort das Interesse an der Erneuerung der SPD „Null“ sei. Zu einer Tagung in Wardenburg zu dem Thema sei neben ihm nur ein einziger anderer SPDler aus Friesland erschienen.

Mit seiner Kritik ist Thomas Suckow nicht allein. Am Nachmittag ging ein weiteres Schreiben von Annegret Mentzen in der Redaktion des „Gemeinnützigen“ ein. Sie sagt, es seien „verfälschte Schlüsse aus einer Kreisvorstandssitzung“ gezogen worden. Mit einer Erneuerung der SPD von unten habe das nichts zu tun. Der Vareler Ortsverein, der Mitgliederstärkste unter den vieren, habe sich gegen eine Fusion ausgesprochen.

Ihrer Ansicht nach passe es dem Kreisvorstand nicht, dass der Ortsverein Varel-Stadt in öffentlichen Veranstaltungen wie dem stadtpolitischen Gespräch, für Transparenz sorge. Es gehe nicht um eine Erneuerung, sondern um die „Zementierung persönlicher Macht“. „Die SPD Varel-Stadt wird als eigenständiger Ortsverein zerschlagen und wird in zukünftigen parteiinternen Wahlen am Katzentisch landen“, schreibt Mentzen. Das solle nun durch ein „scheinbar demokratisches Verfahren“ abgesegnet werden. Auch Suckow spricht auf Nachfrage des „Gemeinnützigen“ davon, dass der Ortsverein Varel-Stadt „eliminiert“ werden soll.

Was sagt der Kreisvorstand zu der Kritik ?

Laut Elfriede Ralle, SPD-Kreisverbandsvorsitzende in Friesland, kann von einer „Zwangsvereinigung“ keine Rede sein. Der Ortsverein Varel-Stadt sei an den Kreisverband mit dem Problem der Delegierten für den Stadtverband herangetreten. Bei einer Diskussion des Kreisvorstands mit den Ortsvereinen sei man dann auf den Gedanken gekommen, die Ortsvereine zusammen zu legen.

Ob das nun passiere oder nicht, bestimme aber nicht der Kreisvorstand, sondern die 252 Mitglieder der vier betroffenen Ortsvereine. „Das hat mit Zwangsvereinigung nichts zu tun“, erklärt Ralle.

Zum Thema Mobbing sagt die Kreisverbandsvorsitzende: „Wir haben hier keine Mobbinggeschichten und haben auch noch keine gehabt.“

Dass das Thema „Erneuerung der SPD“ im Kreisvorstand keine Rolle spiele, will Elfriede Ralle auch nicht so stehen lassen. „Man kann nicht einfach einen Schalter umlegen“, sagt sie. Das sei im Großen genauso wie im Kleinen. Wie die Erneuerung aussehen wird, darüber müsse diskutiert werden. Eine Zusammenlegung von Ortsvereinen könne aber ein Schritt sein. „Viele Vereine werden zusammengelegt, weil Mitglieder fehlen. Bei der SPD ist das nichts anderes.“