Tag gegen Gewalt: Mit Sattelschonern auf Gewalt aufmerksam machen

Varel „Wir sind gegen Gewalt – tätig.“ Diese Botschaft soll im Landkreis Friesland zukünftig häufiger zu sehen sein. Am Mittwoch, 25. November, verteilen Mitglieder des „Runden Tischs gegen häusliche Gewalt“ mit dem Slogan bedruckte, auffällig gestaltete Sattelschoner, die für das Thema sensibilisieren und auf eine für alle erreichbare Notrufnummer hinweisen.

Die Sattelschoneraktion findet am „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern“ statt. Er macht darauf aufmerksam, dass Gewalt und Diskriminierung gegenüber Frauen und Kindern in vielfältiger Form tagtäglich Realität ist.

Die Opferzahlen steigen laut Bundeskriminalamt jährlich an. So erleidet jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben physische, psychische und/oder sexualisierte Gewalt, berichtet Bettina Körk, die als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Varel gemeinsam mit der Koordinierungsstelle Kinderschutz des Landkreises Friesland die Aktion finanziert. Die Sattelschoneraktion findet am 25. November in Varel am Bahnhof und in der Innenstadt statt. Diverse Fahrradgeschäfte sowie -werkstätten in Varel, Schortens, Sande und Hooksiel unterstützen die Aktion und bieten die kostenlosen Sattelschoner für Fahrräder an.

