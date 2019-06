Varel Soll für die Stadt Varel der Klimanotstand ausgerufen werden? Das fordert zumindest die Ratsgruppe G6 (Grüne, Linke sowie die parteilosen Cordula Breitenfeldt und Alexander Westerman). Ihren Antrag an den Rat nahm sie in der Sitzung des Umweltausschusses am Dienstagabend allerdings zurück und legte die Diskussion damit auf Eis. Zumindest vorerst.

„Es gibt weitere Abgeordnete der Mehrheitsgruppe, die den Antrag unterstützen würden, wenn wir ihn in der Überschrift ändern“, begründete Carsten Kliegelhöfer (Die Grünen) am Mittwoch noch einmal auf Nachfrage des „Gemeinnützigen“ diesen Schritt: „Deshalb habe ich den Antrag zurückgestellt.“

Mit der Rücknahme ist der Antrag aber noch nicht vom Tisch. Im Gegenteil. „Ich bringe den Antrag zu einem anderen Zeitpunkt ein“, kündigte Carsten Kliegelhöfer an: „Wichtig ist, dass sich zu diesem Thema etwas bewegt.“

Neben der Fraktion G6 hat sich auch die Vareler SPD Gedanken über den Klimaschutz auf kommunaler Ebene gemacht. In einem Antrag an die Fraktion der Sozialdemokraten im Vareler Rat fordern sie die Generierung von Fördermitteln, um bei der Stadtverwaltung eine Personalstelle für ein kommunales Förderprogramm Klimaschutz einzurichten.

„Die nachhaltige Sicherung unserer Lebensgrundlagen muss zu konkreten Projekten in unserer Stadt führen“, begründete der Ortsvereinsvorsitzende Sascha Biebricher: „Klimaschutz muss dabei sozial verträglich gestaltet werden.“ Die SPD sehe im Klimaschutzmanagement auch einen Wandel und Chancen für die lokale Wirtschaft.

Mit der neuen Kommunalrichtline Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen bestehe erstmals die Möglichkeit, individuell auf die Städte passende Klimaschutzprojekte zu entwickeln, um gezielt in Fördermaßnahmen einzusteigen, so die SPD. Zum Beispiel die energetische Sanierung der Liegenschaften, Einführung eines Energiemanagements oder die Verbesserung der Mobilität. Das solle ein einzustellender Experte in Varel koordinieren.

In dem Klimanotstand-Antrag der Gruppe G6 geht es darum, dass in Varel der Klimaschutz zum strategischen Ziel der Stadt erklärt werden soll. Ausrufen kann den Klimanotstand nur der Rat. Für eine Abstimmung im Fachausschuss bedarf es keiner Verwaltungsvorlage.

Folgende Forderung sind unter anderem mit einer möglichen Entscheidung verknüpft: Die Stadt erklärt die Eindämmung der Klimakatastrophe zur Aufgabe von höchster Priorität. Die Stadt wirbt aktiv für die Einhaltung des Ziels, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Bei Anschaffungen oder Veranstaltung muss die Stadt die Auswirkung auf das Klima und die Ökologie beachten.