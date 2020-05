Vareler Mühlenmajestäten: Sie starten in die zweite Amtszeit

Varel Nein, lange überlegen mussten sie nicht. „Ich hatte von Anfang an gedacht: Es wäre echt cool, wenn wir noch ein Jahr dran hängen dürfen“, sagt Nathalie Franz. Am Samstagnachmittag startete die Vareler Mühlenkönigin gemeinsam mit Prinzessin Vanessa Frers dann tatsächlich in ihre zweite Amtszeit.

„Das geht in die Annalen ein“, sagte Varels Bürgermeister während einer internen Feierstunde im kleinsten Kreis im Mühlengarten. Denn wegen der Corona-Krise gibt es erstmals seit elf Jahren diesmal kein neues Königshaus. Nathalie I. und Vanessa I. werden deshalb bis Pfingsten 2021 Varel und Dangast weiterhin touristisch vertreten.

Traditionell werden die neuen Majestäten an Pfingsten beim Mühlenfest gekürt. Anfang März hatten das Stadtmarketing Varel und die Nordwest-Zeitung im „Gemeinnützigen“ zwar schon zur Bewerbung aufgerufen. Doch kurz danach begann aber die Corona-Krise. Deshalb entschieden die Organisatoren sich dazu, dass die elfte Auflage in diesem Jahr nicht stattfindet. Kandidaten gab es keine.

Nathalie Franz und Vanessa Frers werden für das neue Jahr noch einmal neu eingekleidet. Auch das Mühlenauto, das das Ford-Autohaus Tönjes mit Filialen in Varel und Neuenburg zur Verfügung gestellt hat, darf Nathalie I. weitere zwölf Monate fahren.

Termine stehen in den Corona-Zeiten allerdings noch nicht an. „Voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November findet in Hannover der Empfang des Ministerpräsidenten statt“, sagt Insa Jung vom Stadtmarketing. Stephan Weil begrüßt dann alle Niedersächsischen Königshäuser im Gästehaus der Landesregierung. „Schon im vergangenen Jahr war das eine super Sache“, erinnert sich Vanessa Frers an eine „tolle Veranstaltung“.

In ihrer nächsten Amtszeit werden die Vareler Mühlenkönigin und Prinzessin viele Bekannte wiedertreffen. „Viele andere Königshäuser haben aufgrund der besonderen Lage ebenfalls um ein Jahr verlängert“, sagt Nathalie Franz. Zu vielen haben die Vareler in den vergangenen zwölf Monaten Freundschaften aufgebaut. „Auch deshalb ist es uns nicht schwergefallen, noch eine Amtszeit weiterzumachen“, freut sich Vanessa I. auf ein Wiedersehen.

Gerd-Christian Wagner bedankte sich für das Engagement und die Bereitschaft, weiterzumachen. Er weiß um die Außenwirkung der beiden jungen Frauen für die Stadt Varel. „Ich habe mich manchmal gefragt: Wer ist bedeutsamer für die Stadt – die Mühlenkönigin oder der Bürgermeister? Ich meine, die Mühlenkönigin. Denn egal, wo wir hinkommen, warten die Leute auf sie – weniger auf mich.“

Traditionell sitzen beide Würdenträger bei der Eröffnung des Vareler Kramermarktes gemeinsam in einer Karussell-Gondel. „Ich erinnere mich gut an das vergangene Jahr“, sagte Nathalie I. über die rasante und sehr lange Fahrt im „Break Dancer“ auf dem Schlossplatz und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Ich könnte darauf verzichten.“