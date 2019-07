Varel „Wer das Waldstadion aufgeben will, besitzt keine Fantasie, keinen Mut und keinen nachhaltigen Gestaltungswillen.“ Mit diesen Worten kritisiert Sigrid Busch, Ratsfrau von Bündnis 90/Die Grünen und Sprecherin der Gruppe G6 im Stadtrat (Grüne, Linke sowie die parteilosen Cordula Breitenfeldt und Alexander Westerman) die Pläne von Mehrheitsfraktion und Verwaltungsspitze, die Sportstätte an der Windallee zu schließen, um dort Wohnhäuser zu bauen. „Wenn das passiert, wird die grüne Lunge im Zentrum Varels einer massiven Flächenversiegelung geopfert – und Vereine, viele Schüler und Bürger verlieren ihre sportliche Heimat im Herzen der Stadt“, begründete Busch weiter.

Um den neuen Sport- und Bürgerpark zu refinanzieren, ist geplant, das Waldstadion aufzugeben und den Sportbetrieb nach Langendamm umzusiedeln. Dort soll die bestehende Anlage saniert und unter anderem um einen Kunstrasenplatz erweitert werden. Dazu hat die Bundesregierung eine Förderung von vier Millionen Euro genehmigt.

„Begründet wird dies in einem Förderantrag der Stadt an den Bund unter anderem mit dem laut Antragstext ,rational und ökonomisch nicht sanierungsfähigen‘ Zustand der Sportanlage an der Windallee“, so Sigrid Busch weiter und betont: „Die in dem Antrag an den Bund und vom Bürgermeister in unterschiedlichen Gremien dargestellte Alternativlosigkeit ist rational nicht nachvollziehbar.“

Die Ratsfrau fordert, „die Gesamtplanung noch einmal zu überdenken und aus dem Entweder-oder ein Sowohl-als-auch zu machen“. Das hieße, so Sigrid Busch, sowohl das traditionsreiche Waldstadion zu sanieren, als auch die Sportanlage Langendamm mit den zugesagten Fördermitteln auszubauen. „Aber in Langendamm in einer für die Rugby- und Fußballspieler bedarfsgerechten Form.“

Das bedeute zwar eine Abkehr von der ursprünglichen Antragsbegründung. Aber, so Busch: „Ich frage mich, was den Bürgermeister daran hindert, im zuständigen Dezernat in Berlin anzurufen und im persönlichen Gespräch die Förderung auf etwas andere Beine zu stellen?“ Schließlich habe der Bürgermeister wiederholt öffentlich mitgeteilt, dass die Antragsbegründung nicht in Stein gemeißelt und lediglich ein vorläufiger Platzhalter sei.

Ratsherr Alexander Westermann plädiert indes dafür, auf den Bau eines Kunstrasens zu verzichten: „In der Anschaffung ist er etwa 230 000€ Euro teurer als ein Naturrasen. Geld, was ich lieber für die Sanierung der städtischen Wohnungen zur Verfügung stellen würde.“ Bei städtischen Wohnungen handele es sich genauso wie bei der Straßensanierung um ein „Muss“. Ein Kunstrasenplatz sei dagegen ein „Kann“, den man nicht unbedingt brauche: „Da es sich um Geld des Steuerzahlers handelt, sollte die Politik achtsam damit umgehen.“