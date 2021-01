Bürgermeisterwahl 2021: SPD geht mit Mario Szlezak ins Rennen

Wangerland Mario Szlezak ist Bürgermeister-Kandidat Nummer 4 im Wangerland: Mit einem eindeutigen Votum haben sich die SPD-Mitglieder im Wangerland für Mario Szlezak als Bürgermeisterkandidaten ausgesprochen: „In Mario Szlezak haben wir nicht nur einen Kandidaten, der über politische Erfahrungen verfügt, sondern auch einen Wangerländer, der sich von ganzem Herzen für die Belange des Wangerlands eintritt“, glaubt SPD-Vorsitzender Jannes Wiesner.

Szlezak, 47 Jahre alt und Industriemeister bei der Firma Manitowoc in Wilhelmshaven, ist seit 2016 Mitglied des Gemeinderats und seit einigen Monaten stellvertretender Bürgermeister und SPD-Fraktionschef. Geboren in Jever, lebt er seit vielen Jahren mit Frau und zwei Kindern – Johanna (17) und Tammo (12) – in Tettens. In seiner Freizeit engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr.

„Uns allen liegt es am Herzen, unser Wangerland weiterhin als lebens- und liebenswerte Gemeinde zu gestalten“, sagt Szlezak. Sein Slogan für die Bürgermeisterwahl lautet deshalb: „Ein Wangerländer fürs Wangerland“.

Als seine Ziele als Bürgermeister nennt er: • Bewältigung der Corona-Folgen • transparente und bürgernahe Verwaltung • eine Schnittstelle zwischen Bürgern, Rat und Verwaltung schaffen • Zukunftsagenda für die Gemeinde im Dialog mit den Bürgern • Klimaschutz und Landwirtschaft als Miteinander • Nachhaltigkeitskonzept für die Gemeinde • Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und Soloselbstständigen • Erstellung eines nachhaltigen Tourismusentwicklungskonzept • Stärkung und Erhaltung aller Schulstandorte • Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für junge Familien • Perspektiven für junge Menschen in der Gemeinde schaffen • Stärkung der Infrastruktur als „Verkehrsmodell ländlicher Raum“ • Ehrenamt als Kitt der Gemeinde verstehen und stärken.