Wangerland Die CDU Wangerland geht mit einem teilweise neuen Vorstand in den Wahlkampf: Vorsitzende Alice Brandenburg-Bienek wird vertreten von Katharina Jensen, Schriftführer ist Uwe König. Der Vorstand führt Gespräche mit potenziellen Bürgermeisterkandidaten, berichtete Brandenburg-Bienek.

In ihrer Rede ging die Vorsitzende auf die Europawahlen ein: Das Ergebnis habe gezeigt, dass es für die CDU zunehmend schwerer wird, Menschen für ihre Politik zu begeistern. „Und wenn man sich anschaut, wie die Mandatsträger in Berlin agieren, wundert mich das nicht.“ Die Menschen haben das Gefühl, dass sie nicht ernst genommen werden, sagte sie.

Das mache die Arbeit an der Basis nicht leicht: „Wir sind die, die mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Das sind oft nicht die ganz großen Geschichten, sondern das Kümmern um die Probleme der Menschen hier vor Ort.“

Als Beispiele nannte sie die Situation an der Bushaltestelle in Oldorf oder die Verabreichung von Notfallmedikamenten in Kindergärten.

„Wir haben die unhaltbare Verkehrssituation in Horumersiel auf dem Schirm. Hier erhoffen wir uns eine Entspannung des Verkehrs, indem wir die Wohnmobilisten über Crildumersiel zum Hafen leiten.“

Auch dass die Kinder mit Ferienpasses kostenlos in die Strandbäder gehen können, sei eine Initiative der CDU.

Zur Arbeit in der Politik gehöre es, alle Themen zu bearbeiten, die mit der Gemeinde zu tun haben – „dazu gehören auch unpopuläre Entscheidungen. Letztendlich geht es aber immer um das Wohl der Gemeinde“, betonte Brandenburg-Bienek.

Es dürfe dennoch nicht sein, dass Kommunalpolitiker für ihre ehrenamtliche Arbeit beschimpft, bedroht oder diffamiert werden. „Auch das geschieht im Wangerland. Erfreulicherweise ist es eine Minderheit.“

„Wir alle können nicht versprechen, immer für jedes Problem eine Lösung zu finden. Aber wir bemühen uns darum, jemanden zu finden, der bei Lösungen helfen könnte oder Alternativen aufzeigt. Das ist die Arbeit, die wir gern machen, die aber leider nicht immer wahrgenommen wird; denn manchmal ist Hilfe eher dann möglich, wenn sie leise erfolgt“, sagte die Vorsitzende.