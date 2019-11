Wangerland Rund 1,5 Millionen Euro mehr könnte die Gemeinde Wangerland jedes Jahr zur Verfügung haben, wenn sie – wie von Bürgermeister und Kämmerer vorgeschlagen – die Hebesätze der Realsteuern um 100 Prozentpunkte auf 500 Prozent anheben würde. Nach den Vorstellungen von Björn Mühlena und Manfred Meinen sollen diese Steuer-Mehreinnahmen aus Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer ab 2020 in die Straßensanierung fließen.

„Wollen wir Straßen sanieren? Dann müssen wir jetzt Nägel mit Köpfen machen“, drängte Kämmerer Meinen am Mittwoch im Finanzausschuss zur Eile. Er würde gern zum 1. Januar 2020 die Steuererhöhung in trockenen Tüchern haben. „Ich glaube, der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hat Verständnis für die Steuererhöhung – schließlich kann ja jeder dann an den sanierten Straßen sehen, was mit dem Geld passiert ist“, konstatierte Meinen.

Allerdings scheiterte der Vorstoß, die Realsteuern zu erhöhen, vorerst an der Politik: CDU, UWW und Grüne sagten geschlossen Nein, die SPD enthielt sich.

Statt die Steuererhöhung jetzt noch schnell durch den Dezember-Rat zu boxen, damit sie am 1. Januar in Kraft treten kann, soll darüber in den Haushaltsberatungen im Januar mitberaten werden. „Kein Schnellschuss“, hatte Ellmer Cramer (UWW) zuvor gefordert.

Dabei sehen UWW, CDU und Grüne die Erhöhung der Grundsteuern A und B gar nicht als Problem, wohl aber die Erhöhung der Gewerbesteuer. „Das Gewerbe muss schließlich auch den Fremdenverkehrsbeitrag stemmen – und das ist insgesamt nicht ohne“, sagte Alice Brandenburg-Bienek (CDU). Auch Ellmer Cramer lehnt 500 Prozent Gewerbesteuer ab. Angelika Kirschner (Grüne) kündigte an, ihre Fraktion könne einen Hebesatz von 450 Prozent bei den Grundsteuern A und B mittragen, aber an der Gewerbesteuer bei 400 Prozent wollen die Grünen nicht rütteln.

Für die SPD sagte Klaus Lammers, man sehe die 500 Prozent Hebesatz als Verhandlungsbasis.

Deshalb wird Kämmerer meinen nun Vergleichszahlen liefern – nämlich die erwarteten Steuereinnahmen bei der Erhöhung der Realsteuern in 20er und 50er Schritten.

Weiterer Knackpunkt für die Politik: Diese Steuereinnahmen sind nicht zweckgebunden. Heißt: Mit dem Geld können alle möglichen Löcher außer denen in den Straßen gestopft werden. Laut Manfred Meinen müsste sich der Rat deshalb selbstverpflichten, die zusätzlichen Einnahmen für Straßensanierungen zu verwenden.

Und noch einen Knackpunkt gibt es: Warum ausgerechnet die Georg-Adden-Straße als erstes saniert werden soll, erschließt sich CDU und Grünen nicht: „Die Straße sieht schon immer so aus“, sagte Brandenburg-Bienek. Viel nötiger hätten eine Sanierung Mahnweg und Hooksweg, sagte Angelika Kirschner.