Wangerland Die SPD-Fraktion in Wangerlands Gemeinderat hat beantragt, die Straßenausbaubeitragssatzung schnellstmöglich aufzuheben: „Da wir alle die Gemeindestraßen nutzen, wäre es richtig, wenn auch die Kosten von der Allgemeinheit getragen würden“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Lammers. „Außerdem können viele die hohen Beiträge nicht aufbringen.“

Erst im Fachausschuss Ende August war die Anwendung der Straßenausbaubeitragssatzung andiskutiert worden: Die Verwaltung hat die Nordstraße und die Georg-Adden-Straße in Hooksiel sowie die Ringstraße in Hohenkirchen zum „Ausbau“ – also zur Sanierung – vorgeschlagen. Die geschätzten Kosten: 213 840 Euro für die Nordstraße, 728 640 Euro für die Georg-Adden-Straße und 336 600 Euro für die Ringstraße. Die Anlieger sollen gemäß Beitragssatzung mit 75 Prozent beteiligt werden.

Bürgermeister Björn Mühlena hatte dazu erklärt, dass die Satzung ein bewährtes Instrument sei. Und für die SPD hatte damals Johann Wilhelm Peters dem zugestimmt, weil der Straßenausbau schließlich zur Wertsteigerung der Grundstücke führe. Nun schwenkt die SPD um.

Viele der Straßen im Wangerland sind grundlegend zu sanieren. Weil die Gemeinde selbst kein Geld hatte, wurden in den vergangenen Jahren nur Reparaturen ausgeführt, so die SPD: „Selbst wenn die Anlieger Straßenausbaubeiträge gezahlt hätten, wäre es für die Gemeinde schwer gewesen, den Eigenanteil aufzubringen. Die Straßenausbaubeitragssatzung hat damit in der Vergangenheit eher dazu geführt, dass Straßen nicht erneuert worden sind“, erläutert Lammers. Damit sei die Satzung eher eine „Straßenbauverhinderungssatzung“.

Da auch rechtlich inzwischen vielerorts erhebliche Bedenken gegen die Satzung bestehen, haben einige Kommunen – die Gemeinde Hatten etwa – die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft. Auch in einigen Bundesländern – etwa in Bremen und Bayern – gibt es sie nicht mehr. Für die Abschaffung in Niedersachsen macht sich mittlerweile ein Bündnis aus 24 Bürgerinitiativen stark.