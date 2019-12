Ehrungen und Beschlüsse

Ehrungen:

• Renate Janßen-Niemann (CDU) wurde für mehr als 25 Jahre Ratsarbeit mit der Goldenen Ehrennadel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds gewürdigt.

• Holger Ulfers (SPD) erhielt für 20 Jahre im Rat die Silberne Ehrennadel des Städte- und Gemeindebunds.

Hallenwellenbad: Gemeinde und WTG werden Mitte Januar Vertreter der Bürgerinitiative zum Erhalt des Bads und der Politik zum Runden Tisch einladen.

Gästehaus: „Es ist noch nicht verkauft“, betonte Bürgermeister Björn Mühlena. Der Verkaufsbeschluss steht, „deshalb kommt der Verkauf auf die Tagesordnung, wenn er akut wird.“

Turnhallen: Der Verwaltungsausschuss hat beschlossen, dass die Turnhalle Horumersiel 2020 und die Turnhalle Hooksiel 2021 saniert werden. Heizung, Dach, Dämmung, Beleuchtung sollen erneuert werden. Die Gemeinde hofft auf Zuschüsse aus Förderprogrammen des Landes.

Künstlerhaus: Der Vertrag mit Renate Janßen-Niemann als Künstlerhaus-Leiterin wurde verlängert und entfristet.

Neubaugebiete: Die Planungen für die Neubaugebiete „Am Wangermeer Süd“ in Hohenkirchen und „Hohe Weg“ in Hooksiel gehen nun in die öffentliche Auslegung im Rathaus.