Wangerland Mit der Ablehnung seiner Forderung durch die Gemeinde Wangerland und den Landkreis Friesland als Kommunalaufsicht, hatte Janto Just von vornherein gerechnet: Nun hat er es auch vom Landkreis schwarz auf weiß. Die Kommunalaufsicht sieht mit der in diesem Frühjahr eingerichteten Strandordnung in Hooksiel und Horumersiel-Schillig alle Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichtsurteils vom September 2017 erfüllt an.

Im erneuten Streit um freien Strandzugang im Wangerland hatte Janto Just (Wählergruppe Freie Bürger) Mitte August sowohl Gemeinde als auch Landkreis aufgefordert, dafür zu sorgen, dass sämtliche Wege an den Stränden frei betretbar sind. Seine Begründung: Wege seien nach Paragraf 59/Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ungenutzten Grundflächen gleichgestellt und in freier Landschaft, wozu Strände in ganzer Länge gehörten, grundsätzlich von jedermann für Erholungszwecke frei betretbar.

Es geht Just unter anderem um die so genannte Strandpromenade: Den rund zwei Kilometer langen Weg vom Hafen Wangersiel am Deckwerk entlang nach Schillig. Bereits im Mai hatte Just die WTG und die Gemeinde aufgefordert, diesen Weg zur kostenlosen Nutzung freizugeben. Bei der nach dem Strand-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts notwendig gewordenen Neuordnung ihrer Strände durch Ausweisung der Strandbäder hatten Gemeinde und WTG mit Hinweis darauf, dass er kein Deichverteidigungsweg sei, den Betonweg von Horumersiel nach Schillig dem bewirtschafteten Strandbereich zugeordnet. Damit ist die Nutzung des Wegs nun kostenpflichtig.

Laut Bewertung des Landkreises sind Abschnitte von Wegen innerhalb der bewirtschafteten Flächen keine Zuwegungen zur freien Landschaft, sondern Teil der Strandbäder. Und deshalb sind sie vom freien Betretungsrecht ausgenommen.

Allerdings hatte Just in einem Gespräch mit Wangerlands Bürgermeister in diesem Punkt zumindest Entgegenkommen gespürt: Björn Mühlena habe angekündigt, dass er sich dafür einsetzen wolle, „den Weg am Ufer zwischen Horumersiel und Schillig ganz der Öffentlichkeit zu öffnen“. Dass für den Uferweg Strandeintritt kassiert wird, habe der Bürgermeister selbst als „unglücklich“ bewertet, so Just.

Der Streiter für freien Strandzugang hatte im Sommer angekündigt, dass er nochmals gegen das „Strandregiment im Wangerland“ klagen will. Noch hat er jedoch keine Klage eingereicht.