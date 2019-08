Wangerland Im erneuten Streit um den freien Strandzugang im Wangerland hat Janto Just (Wählergruppe Freie Bürger) seine Forderungen an die Gemeindeverwaltung nochmals erweitert: „Zusätzlich möchten wir grundsätzlich alle Wege zu Wirtschafts- und Sanitärgebäuden, Kiosken, Gastronomie usw. frei haben“, teilt er mit.

3 Euro für Wegenutzung

Seine Begründung: Wege seien nach Paragraf 59/Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ungenutzten Grundflächen gleichgestellt und in freier Landschaft, wozu Strände in ganzer Länge gehörten, grundsätzlich von jedermann für Erholungszwecke frei betretbar. „Für uns ist es ein Unding, dass Strandbesucher für den Gang zur Toilette, für eine Tasse Kaffee, ein Eis oder eine Bratwurst 3 €Euro Strandeintritt bezahlen müssen und dies von den Kontrolleuren der WTG übereifrig überwacht wird“, schreibt Just.

Wie berichtet, bereitet Just eine weitere Klage vor – Ziel ist, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom September 2017 durchzusetzen. Denn nach Ansicht des Streiters für freien Strandzugang entspricht die Neuordnung der Strände in Hooksiel, Horumersiel und Schillig nicht dem, was das Gericht in seinem Urteil festgeschrieben hat. Die WTG hat für Hooksiel und Horumersiel-Schillig Strandbäder ausgewiesen, für die sie Eintritt nimmt. Nach Justs Ansicht ist insbesondere das Strandbad Hooksiel viel zu groß ausgefallen und entspreche nicht dem vom Gericht zugesprochenen „angemessenen Teil“.

Just hatte der Gemeinde Wangerland eine Frist bis Ende August gesetzt, die WTG anzuweisen, dass sie die Wege über den Strand Hooksiel, die Wege über den Strand Schillig und insbesondere die so genannte Strandpromenade von Horumersiel nach Schillig frei zugänglich macht.

Mittlerweile hat es ein Gespräch Justs mit Bürgermeister Björn Mühlena gegeben. „Die Wangerländer Verwaltung vertritt im wesentlichen eine andere Rechtsauffassung als ich und, wie ich meine, auch als das Bundesverwaltungsgericht“, hat Just dabei festgestellt.

Er rechnet – natürlich – damit, dass die Gemeinde seine erneuten Forderungen zum Strandzugang ablehnt. Doch bevor er die Klage auf den Weg bringt, „möchte ich dem Landkreis Friesland als Kommunalaufsicht und Untere Naturschutzbehörde noch die Möglichkeit bieten, seinen Einfluss auf die Wangerländer Verwaltung geltend zu machen“.

Frist auch für Landkreis

Er hat beim Landkreis eine „Beschwerde über das Strandregiment im Wangerland“ eingereicht. Und zwar verbunden mit der Aufforderung, als Aufsichtsbehörde WTG und Gemeinde anzuweisen, alle Kritikpunkte zu erfüllen.

Auch dem Landkreis hat Just eine Frist gesetzt: In 14 Tagen erwartet er eine Antwort.

Der Landkreis als Aufsichtsbehörde war im April nach monatelanger Prüfung der Strandbäder zum Schluss gekommen, dass sie alle Auflagen und Kriterien des Bundesverwaltungsgerichts erfüllten.