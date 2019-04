Wangerland Wie können Gemeinde Wangerland, Wangerland-Touristik (WTG) und die Wangerländer besser miteinander kommunizieren, wie kann Transparenz geschaffen werden? Welche Strategien und Konzepte eignen sich? Das sind Fragen, mit denen sich in dieser Woche sechs Studentinnen und Studenten aus Eberswalde beschäftigt haben.

Sie studieren „Nachhaltiges Tourismusmanagement“ und haben im Wangerland „Angewandtes Marketingmanagement“ geübt. In drei Tagen führten sie 30 Einzelgespräche – mit Hoteliers, Vermietern, Gästen, Bürgern, Politikern und Mitarbeitern der WTG. „Es geht um die Frage, wie ein Miteinander erreicht werden kann, so dass alle in dieselbe Richtung schauen und das Wangerland gemeinsam weiterentwickeln“, sagt Prof. Dr. Claudia Brötzel, die die Gruppe mit Destinationsberaterin Kirsi Hyvaerinen begleitet hat.

Die Themen, die das Wangerland bewegen, spielen dabei eine untergeordnete Rolle. „Es geht wirklich um das ,wie‘ der Kommunikation“, sagt sie.

Neue Impulse setzen

Dazu fanden auch die „Magic Round Tables“ statt – Teilnehmer vergaben Redezeit an andere Teilnehmer, deren Thema sie interessant fanden.

Die sechs Studenten nehmen nun ihr Material mit nach Eberswalde und werten aus, was sie im Wangerland gehört haben. Die Ergebnisse sollen in einigen Monaten vorliegen. „Alles sind verschiedene Perspektiven auf den Tourismus, grundsätzlich haben wir festgestellt, dass niemand findet, dass es im Wangerland so richtig schief läuft. Die Menschen leben und arbeiten gern hier und sind stolz auf ihre Gemeinde. Sie wollen die Gemeinde touristisch voranbringen“, sagt Student Simon Reiter: „Aber bei der Ausrichtung gibt es grundverschiedene Ansichten.“

Beeindruckt waren die Sechs von der Offenheit und Redebereitschaft der Wangerländer. „Außerdem gibt es hier wahnsinnig viel Eigeninitiative, das ist etwas besonderes“, sagen sie. Das Wangerland kannten sie übrigens zuvor nicht, sie kamen ganz unvoreingenommenen.

Bürgermeister Björn Mühlena setzt Hoffnungen in die Arbeit der Studenten: „Wir haben hier einen Gemeindeentwicklungsprozess und ich frage mich oft, wie wir die Leute mitnehmen können“, sagt er.

Ergebnisse für alle

„Es geht dabei nicht darum, dass Ergebnisse nur für WTG oder Gemeinde geliefert werden, die Ergebnisse sollen allen zur Verfügung stehen“, sagt WTG-Geschäftsführer Armin Kanning.