Wangerland /Wildeshausen Ein Jahr lang hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (Wesermarsch-Delmenhorst-Oldenburg Land) die Wangerländerin Katharina Jensen als Mentorin begleitet. Das Tandem-Projekt der CDU Niedersachsen soll Frauen Einblicke in den Politikbetrieb ermöglichen, um von erfahrenen Politikern auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene zu profitieren.

Ziel des Programms ist, mehr Frauen in politische Ämter zu bringen und die Parteiarbeit attraktiv zu gestalten. „Gerade im Bereich Kommunalpolitik sind Frauen stark unterrepräsentiert oder gar nicht vertreten – hier besteht dringender Nachholbedarf“, sagt Astrid Grotelüschen. Ein Jahr lang hat sie Katharina Jensen betreut und begleitet. „Ein klasse Jahr, das auch mir nochmals Erfahrungen geschenkt hat. Ich bin sicher, dass Katharina Jensen ihren Weg gehen wird.“

Katharina Jensen begleitete die Bundestagsabgeordnete in ihrem Wahlkreis und in Berlin. Sie ist bereits in den Vorständen der Frauen-Union und der CDU aktiv, als Vorsitzende des Schularbeitskreises der CDU Friesland und im Landesfachausschuss für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, außerdem stellvertretende Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Wangerland. „Das Tandem-Projekt hat mir spannende Einblicke ermöglicht. Ich konnte mein Netzwerk erweitern und neue Kontakte knüpfen. Die Erfahrung wird weiterhelfen“, glaubt sie.

Das Programm umfasste neben dem Mentoring auch eine Seminarreihe, die den Frauen Input zu den Themen Grundlagen der Parteiarbeit, Kommunalpolitik und politische Kommunikation gegeben hat. Außerdem konnten sich alle Mentees bei der Auftakt- und Schlussveranstaltung sowie einer Zwischenbilanz austauschen und Kontakte knüpfen.

„Wir finden beide, dass das Programm eine klasse Erfahrung ist und setzen uns daher für eine Fortführung ein“, so Astrid Grotelüschen und Katharina Jensen über die gemeinsame Zeit. Interessentinnen ab 30 Jahren können sich über die CDU Niedersachsen über eine Fortsetzung des Programms und Bewerbungsmöglichkeiten auf dem Laufenden halten.